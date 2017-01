Trumps etikplan får underkänt: ”Tappade hakan”

Donald Trump måste bestämma sig för om han ska vara president eller affärsman, anser flera kritiker. Arkivbild. Foto: Evan Vucci

Det menar nu kritiker efter Donald Trumps besked att inte göra sig av med sina tillgångar utan lämna över verksamheten till sina båda söner.

Donald Trumps presskonferens i New York spände mellan vitt skilda ämnen. Bland det som dock fått störst utrymme är Trumps besked kring sin företagsverksamhet och hur den ska fortskrida. Trump och hans advokat, Sheri Dillon, presenterade under presskonferensen en plan som bland annat gick ut på att affärsverksamheten överlåts till Trumps båda söner, Eric and Donald Trump Jr.

Trumps företag ska inte göra några affärer utomlands och Trump själv ska inte delta i eventuella beslut. Samtidigt sade USA:s kommande president att det inte finns några direkta hinder att samtidigt vara affärsman:

Annons X

– Jag skulle faktiskt kunna driva min affärsverksamhet och landet samtidigt. Jag gillar inte hur det skulle se ut men det skulle kunna vara möjligt, sade Trump själv.

Trumps etikplan sågas dock i amerikanska medier av flera ledande experter som menar att det inte är tillräckligt.

– Han har fortfarande kvar alla intressekonflikter som tidigare, säger Richard Painter, tidigare chefsrådgivare åt president George W Bush till tidningen Forbes och fortsätter:

– Jag hoppas att vi inte får en terrorattack mot en byggnad med hans namn på sig. Jag hoppas att vi inte får en internationell kris i ett land där han investerat. Om Turkiet och Ryssland hamnar i en konflikt, då ska inte frågan vara: "Vad händer med mitt (Trumps) hotell".

Richard Painters kritik delas av bland annat Laurence Tribe, professor vid Harvard University och en av landets ledande experter på konstitutionsfrågor:

"Jag tappade hakan när jag lyssnade. Trumps advokat skulle få underkänt i konstitutionell rätt vid vilken halvdan juridikskola som helst", twittrade Laurence Tribe.

En av de allra viktigaste punkterna menar kritikerna handlar om så kallade förmånsklausuler, en president tillåts inte ta emot gåvor från främmande regeringar. Men om Trump är fortsatt ägare till många av sina verksamheter kommer han att kunna dra nytta av till exempel om utländska regeringar gör betalningar till hans hotell världen över. Trump själv planerar att skänka eventuell vinst till USA:s finansdepartement.

"Det här skapar en totalt ohållbar situation. Det visar att han prioriterar sina privata affärer framför presidentskapet och amerikanska folkets intressen", sade Fred Wertheimer, ordförande för Democracy 21, en oberoende organisation som arbetar med demokratifrågor i USA, i ett uttalande.