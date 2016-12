Diplomatisk röra för Trump: ”Borde givetvis inte gjort det”

Ingen amerikansk president har pratat med Taiwan på 37 år. Men när presidenten Tsai Ing-wen ringde tog Donald Trump glatt luren, något som snart fick ett irriterat Kina att lämna in en formell protest.

Vad som sades under samtalet är oklart. Enligt Taiwans presidentkontor ska Trump och Ing-wen ha diskuterat ett närmare bilateralt samarbete, något som är mycket känsligt.

”Taiwans president RINGDE MIG i dag för att gratulera mig till presidentsegern. Tack!", twittrade Trump efter sitt samtal.

