Trumps bolagsattacker saknar motstycke

Donald Trump fortsätter att pressa amerikanska storföretag att ändra sina planer när han tycker att de är fel ute.

Inom loppet av ett par månader har Trump satt stopp för AC- och ugnstillverkaren Carriers planer att flytta jobb utomlands, anklagat Boeing för att ta för mycket betalt, twittrat om Lockheed Martin – och gett sig på bilindustrin.

Hans senaste offer: Ford. USA:s andra största biltillverkare planerade att bygga en ny fabrik för småbilar i Mexiko. Investeringen var värd 1,6 miljarder dollar, enligt New York Times med flera medier.

Men sedan Trump kritiserat Ford för de planerna så ändrade sig biltillverkaren. Någon ny fabrik blir det inte. De Ford Focus-bilar som skulle ha byggts där kommer dock inte att tillverkas i USA utan i en existerande fabrik i Mexiko.

Fordchefen Mark Fields hyllar nu Trumps målsättning att få USA:s ekonomi att växa snabbare än den gjort hittills.

– Vi har en blivande president som har sagt väldigt tydligt att en av hans främsta prioriteringar är att få ekonomin att växa. Det borde vara ljuv musik för oss, säger Fields i ett uttalande.

I stället för den tänkta investeringen i Mexiko tillför Ford nu 700 jobb i Michigan.

Biltillverkaren hamnade i Trumps skottglugg under 2016 års valkampanj när dess planer på att flytta jobb från USA till Mexiko snappades upp av Trumps kampanj. Han gjorde bevarandet av industrijobb i USA till ett av sina främsta vallöften.

Även bland andra General Motors, GM, kritiseras också av Trump. I ett tweet tidigare i veckan angrep den blivande presidenten GM:s planer på att tillverka Chevrolet Cruze i Mexiko för att därefter skicka tillbaka dem till amerikanska kunder i USA.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!