Conway idag framför Vita huset inför TV-intervjuer Foto: Manuel Balce Ceneta

Jag trodde inte riktigt mina ögon och öron när jag hörde Chuck Tudd på NBCs Meet the press nyligen frågade ut Trumps tidigare kampanjchef Kellyanne Conway. Hans fråga gällde den sällsamma presskonferensen i Vita huset igår då pressekreteraren Sean Spicer hävdade att installationen av Trump dragit fler åhörare än president Obamas 2009. Eftersom det finns otvetydiga bevis på att detta inte är sant är frågan varför detta var så viktigt för den nye presidenten.

Den frågan svarade såklart aldrig Conway på men hon gav i stället ett bevis på det jag tidigare skrivit om Trumps förhållande till sanningen.

NBCs pressmeddelande:

Donald Trump adviser Kellyanne Conway said Sunday on NBC’s ’Meet the Press’ that White House press secretary Sean Spicer gave ’alternative facts’ when he falsely claimed the president drew the ’largest audience’ ever for his inauguration.

Alternativa fakta, alternativa sanningar är Trumps sätt att kringgå sanningen.

Jag skrev tidigare så här:

Trumps systematiska osanningar

Maria Konnikova, författare till boken The Confidence Game: Why We Fall for It … Every Time hade en mycket viktig artikel i Politico härom dagen.

Medan många andra journalister reagerar på Donald Trumps oförmåga att säga sanningen i många sammanhang har hon gjort en mera grundlig analys av hur den amerikanske presidenten fungerat innan han tillträdde i fredags och vad konsekvenserna kan komma att bli av hans systematiska lögner.

I sin självbiografi skriver Trump med förtjusning om det han kallar ”överdrifter med sanningshalt” och Konnikova beskriver hur Trump under sin karriär systematiskt använt osanningar som vore de fakta.

Det bekymmersamma är, menar hon, att när någon så systematiskt använder osanningar så kommer publiken efterhand att bli alltmer förvirrad. Vad är egentligen sanning?

When we are overwhelmed with false, or potentially false, statements, our brains pretty quickly become so overworked that we stop trying to sift through everything.Our brains are particularly ill-equipped to deal with lies when they come not singly but in a constant stream, and Trump, we know, lies constantly.The distressing reality is that our sense of truth is far more fragile than we would like to think it is—especially in the political arena, and especially when that sense of truth is twisted by a figure in power.

En man med makt som oupphörligen upprepar osanningar kommer med tiden att ta makten över publikens hjärnor, menar hon.

Jag kan inte bedöma de vetenskapliga källor som artikeln åberopar, men lördagens händelser i den amerikanska huvudstaden har på ett skrämmande sätt illustrerat hur inte bara Trump utan Trump-administrationen uppenbart avser använda den teknik som artikeln beskriver.

Det mest otacksamma jobbet i USA idag torde Sean Spicer, Trumps pressekretare, ha. Han tvingades uppenbart av sin president till ett helt absurt framträdande i Vita husets pressrum där han förnekade att andra stora arrangemang där (Obamas presidenttillträde 2009, dagens kvinnomarsch i Washington DC) hade överglänst gårdagen vad gäller antal deltagare.

I mitt twitterflöde såg jag en kommentar som Spicer kunnat använda. De som röstade på Trump och som han talade till hade inte ekonomiska resurser att åka till den amerikanska huvudstaden. Ett rimligt argument för att hans publik inte var så stor.

Men givetvis resonerar inte Trump på det sätter. För honom gäller alltid att ge sken av att överglänsa allt annat.

En effekt av Spicers framträdande blev att fokus i TV-kanalerna kom att flyttas från den imponerande marschen i många amerikanska städer.

Presidenten själv gjorde ett framträdande på CIA där han dels gjorde som Spicer, dvs attackerade media för att söka förminska hans stora dag igår, dels förnekade han det han själv tidigare sagt och tweetat om CIA.

Här ser man vad som kan bli den effekt som Politico-artikeln handlar om: kommer allmänheten hänga med i det förnekande av fakta som är Trumps kännetecken?

Trump kallar medierna för ”fake news” i en systematisk kampanj för att förstöra dess trovärdighet. Kommer den pessimistiska profetian i Konnikovas artikel att gå i uppfyllelse?

I så fall är risken uppenbar att fortsättningen kommer att leda till att man måste dra de mest obehagliga historiska paralleller.