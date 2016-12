Trump vill utöka kärnvapen kraftigt: ”Väldigt oroande”

”USA måste kraftigt stärka och utöka sin kärnvapenkapacitet tills världen kommer till insikt om kärnvapen.” Så lyder det senaste av Trumps inlägg som orsakat rubriker över hela världen. Stefan Ring, militärstrategisk expert och verksam vid Försvarshögskolan, tycker att uttalandet är anmärkningsärt.

– En ensidig upprustning från USA:s sida riskerar att också öka innehållet av kärnvapen i Kina och Ryssland, säger han.

Hur troligt är det att Kina och Ryssland inte skulle svara genom att rusta upp själva?

– Det är väldigt svårt att se att Kina och Ryssland skulle stå helt passiva i relation till en amerikansk ensidig upprustning, framför allt av politiska skäl. Man skulle känna sig tvingade att svara på ett sådant beslut.

Stefan Ring säger att Trump tidigare gjort uttalanden som riskerar en kärnvapenkapprustning. Den blivande presidenten har bland annat sagt att det så kallade Icke-spridningsavtalet inte längre är aktuellt. Avtalet förbinder de undertecknande stormakterna att minska sina kärnvapen.

– Han har sagt att Japan och Korea i stället för att vara under det amerikanska kärnvapenparaplyet kan skaffa egna kärnvapen. Det är en väldigt oroande utveckling, säger han.

Trump har även sagt att USA:s kärnvapenarsenal är föråldrad.

– Om vi får en ökad spridning av kärnvapen till ännu fler länder och en kapprustning mellan Kina, Ryssland och USA är vi tillbaka till läget under 50- och 60-talet innan de första avtalen som förhandlades fram mellan USA och Ryssland, säger Stefan Ring.

Trumps uttalande kommer bara några timmar efter att president Vladimir Putin sagt att Ryssland måste utöka sin kärnvapenförmåga, enligt BBC.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes