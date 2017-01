Trump vill se ny plan för att besegra IS

USA:s president Donald Trump har signerat en presidentorder som innebär att Pentagon har 30 dagar på sig att utforma en plan för hur terrorgruppen Islamiska staten ska bekämpas. Foto: Alex Brandon/AP/TT

– Jag tror att det kommer att vara väldigt framgångsrikt. Det är stora grejer, säger Trump.

Presidentordern innebär bland annat att experter ska arbeta fram eventuella förändringar i regler och andra restriktioner, och hitta nya allierade i kampen mot IS.

Att besegra IS var ett av Trumps viktigaste vallöften under presidentvalskampanjen. Han gick aldrig in på några detaljer om hur det ska gå till.

Han lovade i sitt installationstal att utrota Islamiska staten och likasinnade grupper "från jordens yta".

Trump har vid upprepade tillfällen kritiserat Barack Obama för att han inte varit mer effektiv i kampen mot terrorismen.