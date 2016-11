Efter USA-valet: vad återstår av den amerikanska oppositionen? Ganska mycket, tror Mats Johansson, bland annat 60 miljoner väljare.

Nu är det måndag igen i USA, och snart val igen. Foto: Ted S. Warren / TT

Motståndet mot den valde presidenten var starkt. På grund av sitt kontroversiella budskap delade han landet och fick knappt 40 procent av rösterna, bland de lägsta vinnarsiffrorna i den amerikanska presidentvalshistorien.

Jag talar om Abraham Lincoln 1860, slaveriets avskaffare och inbördeskrigets segrare. Fyra år senare gick det bättre; med 55 procent av väljarrösterna 1864 får han anses ha kvalificerat sig för mandatet att ha ändrat nationens riktning.

Inga liknelser i övrigt, men Donald Trumps mandat för radikala förändringar pendlar däremellan. Vad detta mandat innebär är svårt att veta, med tanke på alla oklarheter i hans program som kommit i skymundan av hans person.

Mot den bakgrunden är det förvånande att så många Trump-experter har uppstått i Sverige och plötsligt vet så mycket säkert om framtiden. Samtalsämnet Trump har blivit lika populärt som väderleken, nu i var mans mun i den politiska meteorologin.

Något som kommit på efterhand är det intressanta faktum att Hillary Clinton faktiskt kan ha vunnit ett flertal av väljarnas röster, i skrivande stund en halv miljon fler än Trump (med reservation för icke färdigräknade distrikt och överklaganden, de officiella siffrorna är inte fastställda).

Ungefär en fjärdedel av de röstberättigade stödde Trumps kandidatur, ett påpekande som inte avser att förringa hans seger men ändå säger något om hans förändringsmandat. Framförallt säger det något om alla påståenden i medierna om hur ”USA” eller ”amerikanerna” röstade, varav väldigt många inte alls. Omvänt säger det också något om det kommande motståndet; ungefär hälften av de röstande är en hygglig bas för oppositionens återkomst när tårarna väl har torkat, kravallerna ebbat ut och opportunisterna kommit på plats i en ny administration.

Därtill nästan halva senaten, en ännu talför del av högsta domstolen, de flesta medier och en konstitution som är avsedd att balansera enväldet med motkrafter, the counter-vailing forces. En klar majoritet anser att Trump är okvalificerad för ämbetet, men nu har han som det brukar sägas ”100 dagar” på sig att visa motsatsen innan dessa motkrafter slår till. Så får alla de som inte accepterar utgången av elektorsstriden bida sin tid i två år till kongressvalen 2018, medan det sargade demokratiska partiet börjar bygga upp ett nytt ledarskap och säger adjö till familjen Clinton.

Om inte förr ges då facit av hur starkt Twitter-mandatet visade sig vara i mötet med verkligheten. En påverkande faktor kan bli att tv-nätverken nu får en annan roll än under den spelorienterade, personfixerade valfasen då sakfrågorna, issues, knappt ägnades någon tid alls, enligt aktuella studier. Att 140 tecken kan styra rösthandlingen bland dem som inte förmår läsa tidningar och böcker är en sak, men vad som i längden formar deras syn på samhällsutvecklingen kanske inte är lika enkelt att verifiera evidensbaserat.

Just den korta tidsperiod då politiken domineras av att kandidaternas personligheter ställs mot varandra är fokus på deras tillkortakommanden förklarliga; av siffrorna att döma ägnade de tre stora tv-nätverken nyhetstimmar åt deras skandaler, minuter åt deras politik. Den balansen ändras nu rimligen till verklighetens fördel och underhållningens nackdel, när det största hatobjektet inte längre kandiderar.

Ganska snart efter att musiken har tystnat från invigningsbalerna i Washington den 20 januari kommer inte bara den väljarmajoritet som röstade på Hillary Clinton att efterfråga svar på frågan hur det går med presidentens hundradagarsprogram. Och hur ska det gå att ändra konstitutionen, när det inte har gått under 700 försök med tillägg på 200 år?

