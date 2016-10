En egen TV-kanal istället Foto: Christopher Dolan

Reuters Breaking Views-kommentatorn Gina Chon pekar på ett karriäralternativ för Donald Trump om han inte blir president.

Han kan mot bakgrund av att han nu är så känd och med sina populistiska åsikter skapa en egen TV-kanal:

He already has former Fox News executive Roger Ailes as an adviser. If Trump fails to become president, he could still hope to be a winner with Trump TV.