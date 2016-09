Donald Trump skryter gärna om att han finansierar stora delar av sin presidentkampanj själv. Men samtidigt drar Trumps bolag in miljoner på att han anlitar de egna företagen när han kampanjar. Även Donald Trumps barn drar nytta av att pappa vill bli USA:s näste president.

Som så ofta när det gäller fastighetsmagnaten Donald Trump så gör han något vi aldrig sett förut; han låter tiotals miljoner kronor av presidentvalskampanjens pengar flyta tillbaka in i den egna koncernen.

Siffror från den amerikanska federala valkommissionen, FEC, visar att i slutet av augusti hade Trumps kampanj köpt varor och tjänster från familjen Trumps olika bolag till ett värde av 8,2 miljoner dollar, över 70 miljoner kronor. Det är 7 procent av kampanjens totala utgifter på 119 miljoner dollar. Ser man enbart till maj månad gick 1,1 miljoner dollar till Trump-bolagen, nära 20 procent av kampanjens kostnader under de 31 dagarna.

Det är minst sagt pikant läsning att se vart pengarna har tagit vägen. Mineralvatten från Trump Ice; 11 000 kronor, hyra för golfbanan Trump National Doral; 295 000 kronor, hyra och mat på golfbanan Trump National Golf Club i Westchester; 415 000 kronor, hyra och mat på Trumps klubb Mar-a-Lago i Florida; 3,7 miljoner kronor, och så håller det på.

Inte helt förvånande är de största posterna hyra för Trump-kampanjens högkvarter i Trump Tower på Manhattan i New York, nära 10 miljoner kronor, och Trumps privatjet som han hyr av sig själv för över 50 miljoner kronor.

Även den yngre generationen Trump och vänner till familjen har tjänat pengar på kampanjen. Sonen Erics vingård i Virginia fakturerade 43 000 kronor för hyra och mat, och dottern Ivanka twittrade dagen efter sitt tal på republikanernas kongress i somras ut en länk till var man kunde köpa hennes klänning.

Shop Ivanka's look from her #RNC speech: https://t.co/ma42A92DYa #RNCinCLE https://t.co/DwHvSOu8Ue