Trump till attack mot SNL efter ny parodi

Under året har skådespelaren Alec Baldwins hånfulla imitationer av Donald Trump i Saturday Night Live fått stor uppmärksamhet. I lördagens avsnitt återvände Baldwin till rollen för första gången sedan presidentvalet.

Sketchen handlade bland annat om Trumps möte med den republikanske kritikern Mitt Romney och Trumps uttalanden om att inte fullt ut infria några av de viktigaste vallöftena.

Avsnittet uppskattades inte av den blivande presidenten. I ett inlägg på Twitter skriver han att showen är ”totalt ensidig”, ”vinklad” och ”inte rolig alls”. Han efterfrågar också motsvarande tv-tid ”för oss”.

I watched parts of @nbcsnl Saturday Night Live last night. It is a totally one-sided, biased show - nothing funny at all. Equal time for us?