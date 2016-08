Trump svär att skicka ut papperslösa

– Från dag ett kommer jag snabbt att börja förflytta kriminella illegala invandrare från det här landet, inklusive hundratusentals kriminella illegala invandrare som har släppts in i amerikanska samhällen under Obama-Clintons administration.

Landets nästa president svärs in den 20 januari och kampanjerna inför valet i november har under den senaste veckan intensifierats. Under talet gav Trump nya detaljer om hur han ska hantera landets stora antal papperslösa.

– Jag kommer att bygga en stor gränsmur, införa rikstäckande kontroller av arbetstillstånd, hindra illegala invandrare från att komma åt välfärdssystemet och utveckla ett spårsystem för in- och utresor för att säkerställa att de som överträder sitt visum snabbt avlägsnas, säger Trump.

Om landet inte hårt kontrollerar när visum går ut har USA "öppen gräns", säger Trump. "Så enkelt är det".