Trump: ”När du är en stjärna kan du göra vad som helst”

BAR HARBOR, MAINE. Det var en av de värsta dagarna hittills för Donald Trump sedan han ställde upp i presidentvalet på försommaren 2015.

Hans kampanj hade tänkt spendera fredagen med förberedelser inför nästa debatt mellan Trump och Clinton, som hålls på söndag kväll (natten till måndag svensk tid). Det antas allmänt att Trump själv och i alla händelser hans kampanjledning tänker se till att han är bättre förberedd än vid den första debatten i slutat sv september.

Men så blev det inte.

För på fredagen publicerade Washington Post och NBC News en dold inspelning från 2005 där Trump hörs förklara att han kan behandla kvinnor hur som helst eftersom han är en känd person.

– När du är en stjärna låter de dig göra det. Du kan göra vad som helst, säger Trump och tillägger att han kan ta en okänd kvinna på hennes könsorgan utan att hon protesterar.

Han beskriver även hur han gjort närmanden mot en gift kvinna men att hon nekat honom sex.

Omedelbart efter att videon offentliggjorts släppte Donald Trump ett uttalande där han bad om ursäkt ”om någon blev kränkt”.

Han kommenterade också att filmen dokumenterade ”en privat konversation som inträffade flera år sedan”.

Hillary Clintons kampanj högg omedelbart på nyheten om videon och deklarerade i ett tweet att ”vi kan inte tillåta den här mannen att bli president”.

This is horrific. We cannot allow this man to become president. https://t.co/RwhW7yeFI2