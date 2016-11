Trump splittrar grannar och familjer i Florida: ”Står inte ut”

Ardyth och Don Stone är övertygade Demokrater. Foto: Malin Hoelstad

Jag går med er över och presenterar er. Men jag står inte ut med att höra vad de säger.

BOCA RATON/PALM BEACH/MIAMI Avokado, mango och papaya, träden är lummiga på den lilla villagatan intill en av kanalerna i välmående Boca Raton. Här har Ardyth och Don Stone bott i snart 40 år. För tio år sedan flyttade Brenda och Richard Rose in i huset bredvid och paren blev snabbt nära vänner. Det är en amerikansk idyll, Florida när det är som bördigast. Men det har kommit in ett störningsmoment i all grönska. Ett störningsmoment vid namn Donald Trump.

– Jag går med er över och presenterar er. Men sen tänker jag gå, så att de kan tala fritt. Jag står inte ut med att höra vad de säger. Vi ses om en stund, säger Ardyth Stone, som varit övertygad demokrat hela sitt liv och som inte tål republikanen Trump.

”Trump for Veterans”, står det på den t-shirt Richard har på sig, när han och Brenda Rose öppnar dörren.

­– Den har jag satt på mig för er skull, säger han och skrattar.

Jag vill ha stängda gränser. Jag vill ha en mur mot Mexiko.

De är alla pensionärer. Eller, de borde vara det. Brenda Rose arbetar nästan heltid på varuhuset Macy’s för att försörja sig själv och Richard. Pensionen räcker inte riktigt till. USA är på fel väg menar de när vi satt oss vid matbordet, och nu behövs förändring.

– Trump var vårt förstaval redan under primärvalet. Han är ingen politiker, säger Richard Rose och får medhåll av Brenda som avslutar Richards mening och säger att Trump kommer att röra runt i råttboet uppe i Washington.

I huset intill bor Brenda och Richard Rose som röstar på republikanen Donald Trump. Foto: Malin Hoelstad

De har båda förberett var sin lapp där allt de gillar med Donald Trump står listat. En lapp de aldrig skulle komma på tanken att visa för grannarna Don och Ardyth. De umgås lika mycket fortfarande, men väljer från båda sidor att helt undvika att prata om valet.

– Jag vill ha stängda gränser. Jag vill ha en mur mot Mexiko, det förs in alldeles för mycket droger i landet. Det kommer hit folk illegalt, och de får bidrag, matkuponger, sjukvård. Hjälp som inte ens våra veteraner får, som ibland tvingas leva på gatan, läser Brenda och tillägger att hon absolut inte är rasist. Hennes egna föräldrar invandrade från Azorerna.

Man behöver inte vara särskilt smart för att förstå att det han menar är att han ska kontrollera våra gränser.

Richard är inne på samma sak. Han är så upprörd när han räknar upp allt som är fel i USA att orden nästan inte kommer ut. Tror han att det kommer att bli någon mur om Trump vinner?

– Nej, det är en metafor. Man behöver inte vara särskilt smart för att förstå att det han menar är att han ska kontrollera våra gränser.

Brenda håller fram ett litet styvt papper.

– Det här trodde du inte va? Ardyth och Don har ingen aning, säger hon och pekar på stället där det står ”Demokrat” under Brenda och Richards adress. Paret är registrerade demokrater, även om de enbart röstat på republikanska presidentkandidater de senaste decennierna.

– Jag trodde att vi hade ändrat det och registrerat oss som republikaner, säger Richard förvånat och berättar att de både helst av allt tittar på den konservativa tv-kanalen Fox News, där flera av programledarna öppet tagit ställning för Donald Trump.

Richard Rose skär avokado från den egna trädgården. Hustrun Brenda ska strax köra till jobbet på varuhuset Macy's. Foto: Malin Hoelstad

Den känns mest objektiv, tycker de båda, som inte ger mycket för resten av de stora amerikanska mediernas rapportering.

Jag kan inte för mitt liv förstå hur någon kan rösta på henne.

– Valet är riggat, precis som Trump säger, fast i medierna. De är alla för Hillary Clinton. Hon är korrupt och bryr sig inte om vår nationella säkerhet, säger Richard Rose och syftar på Clintons e-posthärva som än en gång stjäl allt syre i nyhetsrapporteringen.

– Jag kan inte för mitt liv förstå hur någon kan rösta på henne. Jag kan inte förstå det, säger han och skakar på huvudet.

Vi går över till Don och Ardyth Stones hus på andra sidan avokadoträden. Paret har förberett smörgåsar till lunch åt oss, vi ska strax följa med dem till det lokala biblioteket och förhandsrösta. På Hillary Clinton.

– Det är inte så att vi aldrig pratar om viktiga saker. Det märks när Brenda och Richard talar om aktuella händelser att de tittar på Fox News, vi hatar Fox News, säger Ardyth. Don nickar.

– Jag skulle göra vad som helst för Richard. Vad som helst. Men jag förstår verkligen inte hur han kan rösta på Trump. Richard är ju inte dum, säger Don Stone, som gör klart att han inte är så värst förtjust i Hillary Clinton heller, men att hon är det mindre onda alternativet.

Don och Ardyth Stone förhandsröstar, precis som miljoner andra amerikaner. Foto: Malin Hoelstad

Det är i dagsläget helt omöjligt att förutspå vem som kommer att vinna valet i Florida. Bara för en dryg vecka sedan ledde Clinton med flera procentenheter, men sedan FBI valde att öppna förundersökningen av Hillary Clintons e-post och privata server på nytt förra fredagen, har hennes ledning krympt.

Nu visar vissa mätningar att Trump leder knappt i Florida. Andra ger fortfarande Clinton en liten vinstmarginal.

Det finns bra republikaner som skulle kunna bli utmärkta presidenter, bara inte Trump.

Delstaten är extremt viktig. Hillary Clinton kan i och för sig få ihop de 270 elektorsröster som krävs för att bli president även utan Florida, men för Donald Trump är delstatens 29 elektorer avgörande om han ska nå Vita huset. I princip samtliga experter är överens om att det är vinna eller försvinna som gäller för Trump här.

Det märks inte minst på alla valmöten. Under vår vecka i Florida är såväl Donald Trump som Hillary Clinton på plats och kampanjar vid flera tillfällen. Till och med president Obama är i Florida för att få väljarna att rösta på hans före detta utrikesminister. Två gånger dessutom.

Don och Ardyth Stone tar sina röstkort och kör ner till biblioteket där kön för förhandsröstning ringlar sig lång. Båda partierna försöker få väljarna att gå till valurnorna tidigt för att vara säkra på att de verkligen röstar.

Valdagen den 8 november är en tisdag, och risken är att de som måste ta ledigt från jobbet för att rösta, trots allt väljer att låta bli. I en delstat där republikanen George W. Bush besegrade Al Gore med 537 röster år 2000, och där demokraten Barrack Obama vann över Mitt Romney med 0,9 procentenheter 2012, är varje röst guld värd.

– Jag har alltid gillat Hillary, säger Ardyth Stone när vi står i kön, men tillägger att synen på Clinton har förändrats de senaste månaderna.

– Det har varit så mycket negativt om Hillary att till och med jag har börjat tycka mindre om henne, säger hon. Ardyth håller med om att det här valet splittrar USA mer än något annat de sett tidigare – främst eftersom ”ingen av kandidaterna är någon som vi egentligen vill ha som president.”

– Det finns bra republikaner som skulle kunna bli utmärkta presidenter, bara inte Trump, lägger Don till.

Vi lämnar Don och Ardyth Stone efter att de har röstat och åker norrut mot Palm Beach. Precis som Boca Raton ligger det på Floridas guldkust och staden är känd för sina många miljonärer.

Här ligger Donald Trumps exklusiva medlemsklubb Mar-a-Lago, där det sägs kosta nästan en miljon kronor enbart att få gå med, och sedan runt 130 000 kronor i årsavgift.

Varken Tatiana eller Campion Platt har lyckats övertyga den andre om att byta partitillhörighet. Foto: Malin Hoelstad

På en bänk på en av Palm Beachs mysiga gator sitter Tatiana och Campion Platt. Om Donald Trump och Hillary Clinton står mellan grannfamiljerna vid avokadoträden i Boca Raton, så befinner de sig mitt i makarna Platts kök. Tatiana är republikan och Campion är demokrat. De gifte sig på Trumps klubb Mar-a-Lago, men är inte medlemmar.

Årets val har haft helt motsatt effekt på paret Platt. De pratar mer politik än någonsin tidigare.

– Folk frågar ofta hur en republikan kan vara gift med en demokrat. Men vi försöker vara noga med att bemöta den andres åsikter med respekt, säger Tatiana som är IT-entreprenör och alltså röstar på Trump.

Donald Trump har verkligen skakat om USA. Han har startat en diskussion i det här landet som vi behövde.

– Men i morse sa hon något som verkligen fick mig att studsa. Får jag berätta vad du sa, frågar maken Campion som är arkitekt och Clinton-väljare, och börjar förklara att de hade pratat om den numera ökända inspelningen där Trump säger att han kan ta kvinnor mellan benen för att han är känd.

– Tatiana försvarade Trump och när jag frågade hur hon skulle reagera om det hade varit jag som sagt så…, säger Campion Platt och blir avbruten av sin skrattande fru.

– Jag tror att det räcker så. Du behöver inte berätta mer, säger hon med ett brett leende, men blir strax allvarligare och förklarar att hon är hjärtinnerligt trött på allt tal om Donald Trumps övergrepp och de kvinnor som nu träder fram.

– Det påverkar inte hans politik. Jag har jobbat i ledningen på stora bolag och det kan jag säga dig, att det är många män som låter som Trump gör på det där bandet. Dessutom har vi lagar i USA som säger att man inte får banda privata konversationer, säger hon.

I många av trädgårdarna i Boca Raton står Trump-skyltarna tätt. Foto: Malin Hoelstad

Efter vårt möte ska makarna iväg och titta på ett hus de troligen kommer att köpa. Campion Platt berättar att de diskuterat hur den amerikanska ekonomin påverkas om Trump respektive Clinton vinner.

– Tatiana svarade att om Hillary vinner fortsätter allt som förut, vinner Trump så kommer det antingen gå kraftigt upp, eller käpprätt åt skogen, säger han.

– Ja, Donald Trump har verkligen skakat om USA. Han har startat en diskussion i det här landet som vi behövde, fyller Tatiana Platt i.

Fastighetsmagnaten har inte bara startat en diskussion i USA, Trump har lyft på locket till känslor många amerikaner inte har ventilerat offentligt tidigare. Som att det är för hög invandring, och att de som är i landet illegalt ska kastas ut.

Redan när Donald Trump lanserade sin presidentvalskampanj förra sommaren pekade han särskilt ut mexikaner som våldtäktsmän och sade att Mexiko ”inte skickar sina bästa” medborgare till USA.

Vi åker ner till Miami, Floridas mest kända stad och en region där nästan 70 procent av invånarna har latinamerikanska rötter – en grupp som i USA kallas för hispanics. Inte helt oväntat har Trump lyckats göra många av dem upprörda med sina utspel.

Det finns inte en chans att jag någonsin kommer att rösta på Republikanerna efter det här.

– Jag är inte mexikan, utan från Peru. Men när Donald Trump häver ur sig saker om mexikaner så känns det i hela kroppen på mig, berättar Ruby Staples, som kom till USA som 24-åring. Vi träffar henne i kön till en gratiskonsert med Jennifer Lopez. JLo är i stan för att kampanja för Hillary Clinton och tusentals människor har trotsat det varma regnet och blåsten för att få en plats på utomhusarenan.

– Han demoniserar oss, säger Rubys dotter Heather Graft, som inte känner någon hispanic som kommer att rösta på Donald Trump.

Ruby Staples till höger med dottern Heather Graft och barnbarnen Ella och Lana, står i kö för att få gå på gratiskonsert med Jennifer Lopez till stöd för Clinton. Foto: Malin Hoelstad

Det är ett problem. Inte bara för Trump utan för det republikanska partiet. Hispanics är en snabbt växande grupp i USA och sedan valet 2012 har antalet röstberättigade amerikaner med latinamerikanska rötter ökat med fyra miljoner människor.

Det gör att det är rekordmånga hispanics som kan rösta i år, precis som varit fallet i varje presidentval de senaste trettio åren. Mätt över hela USA får Trump bara 19 procent av deras röster, jämfört med 40 procent för George W. Bush 2004.

Inne på arenan i Bayfront park i Miami står Mary Gold och dansar. Hon kommer också från Peru ursprungligen och säger precis som Ruby Staples att hon tar oerhört illa vid sig när Trump talar illa om mexikaner.

– Jag känner mig inkluderad i det paketet. Donald Trump har förstört så mycket. Det finns inte en chans att jag någonsin kommer att rösta på Republikanerna efter det här, och så tror jag många känner, säger Mary Gold och tar några salsasteg till.

Mary Gold kommer aldrig någonsin rösta på Republikanerna efter Trumps uttalanden om mexikaner. Foto: Malin Hoelstad

Efter att Mitt Romney förlorade mot Barrack Obama 2012 gjorde det republikanska partiet en eftervalsanalys och kom fram till att de var tvungna att förändras. I ett USA som blir allt mer diversifierat och där vita beräknas vara i minoritet år 2044, ansåg partistrategerna att det inte fungerar att i första hand driva frågor som till stor del engagerar vita väljare. Det talades om att en presidentkandidat som Florida-senatorn Marco Rubio eller hans kollega från Texas, Ted Cruz, skulle kunna attrahera latinos med sina kubanska rötter.

Så blev det nu inte. Partiets gräsrötter – framförallt en vit arbetsklass – valde istället Donald J. Trump, som vill bygga en mur mot Mexiko och som pekar ut mexikaner som droghandlare.

Vad kan då Republikanerna göra för att vinna tillbaka den latinamerikanska gruppen i USA? Mary Gold skakar på sitt stora lockiga hår.

– Jag tror inte att partiet kan förändras så mycket att vi kommer att börja rösta på dem. Egentligen är många hispanics konservativa. Vi är rätt religiösa och många är mot homoäktenskap, men Republikanerna lyckas inte få oss att känna att de är engagerade i våra frågor, säger hon.

– Med Hillary Clinton är det annorlunda. Vi känner att hon verkligen bryr sig.

