Inget mer kulturdepartement, föreslår Trump. Arkivbild. Foto: Evan Vucci

The Corporation For Public Broadcasting, ska enligt förslaget privatiseras. Organisationen skapades av den amerikanska kongressen 1967 och finansierar public service-radio och tv. Enligt organisationen självt går över 70 procent av dess anslag till att finansiera 1 500 lokala radio- och tv-stationer.

The National Endowment for the Arts och National Endowment for Humanities som tillsammans fungerar ungefär som ett kulturdepartement föreslås läggas ner helt och hållet, skriver The Hill.