Trump skäller ut illojala republikaner på Twitter

"Det är så skönt att bojorna tagits av så att jag äntligen kan kämpa för Amerika på mitt sätt" skriver presidentkandidaten på Twitter.

I efterspelet till den läckta inspelningen, där Donald Trump skryter om att antasta kvinnor, har flera republikanska högdjur valt att dra bort sitt stöd till presidentkandidaten. Däribland representanthusets republikanske talman Paul Ryan.

Donald Trump, som nu alltså deklarerar sig fri från sitt partis bojor, anklagar bland andra Ryan på Twitter för att vara en svag och ineffektiv ledare. Hans ilskna twittrande är en reaktion på att Ryan i måndags i ett telefonmöte med sina republikanska kollegor i representanthuset sagt att han från och med nu i valrörelsen inte kommer att kampanja för Trumps kandidatur utan i stället fokusera på att kongressen behåller sin republikanska majoritet.

"Det är svårt att prestera väl när Paul Ryan och de andra ger noll stöd", twittrar Trump och gör anspråk på att han vann en jordskredsseger enligt "alla opinionsundersökningar" i den senaste debatten mot sin rival, Demokraternas Hillary Clinton.

Relationen mellan Trump och partiledningen har alltid varit svår, men förhållandet har surnat avsevärt sedan Clinton börjat dra ifrån i opinionsmätningarna de senaste veckorna.

Och det är fler än politikerna som vänder Trump ryggen nu. Exempelvis deklarerar den konservative kommentatorn Glenn Beck – som länge attackerat president Barack Obamas politik – att han inte kommer att stödja Trumps kandidatur. "Det är inte acceptabelt att be en moralisk, värdig man att lägga sin röst på en omoralisk man utan anständighet och värdighet, skriver Beck på Facebook, enligt CNN. "Om valet står mellan Trump och Clinton är valet av den senare i alla fall ett moraliskt och etiskt beslut", fortsätter Beck.

Disloyal R's are far more difficult than Crooked Hillary. They come at you from all sides. They don’t know how to win - I will teach them!