Trump sågar Schwarzenegger

Donald Trump har svingat ordentligt mot skådespelaren, tillika Kaliforniens ex-guvernör, Arnold Schwarzenegger, skriver Entertainment Weekly. Anledningen är att den sistnämnde har fått dåliga betyg och tittarsiffror efter sin debutinsats som programledare för dokusåpan "The new celebrity apprentice" på kanalen NBC. Under flera säsonger leddes samma program av Trump, men då under namnet "The celebrity apprentice".

På Twitter påpekar Trump att Schwarzenegger fick usla betyg, och att han inte kan jämföras med Trumps egen insats från gångna säsonger.

Arnold Schwarzenegger har tidigare stöttat republikanska presidentkandidater, men förklarade inför det senaste valet att han inte tänkte rösta på Trump. Efter den blivande presidentens utspel på fredagsmorgonen var Schwarzenegger inte sen med att svara på sin egen Twitter:

Annons X

"Jag önskar dig lycka till och hoppas att du arbetar för ALLA amerikaner lika aggressivt som du har arbetat för dina betyg".

Noterbart är att Donald Trump är exekutiv producent för "The new celebrity apprentice".