Trump ringer sina blivande kollegor

Frankrikes president François Hollande kommer att ha en "rak" diskussion med den blivande presidenten där ländernas positioner ska klargöras i ett samtal under fredagen.

– Donald Trump har blivit vald, och det är min plikt att säkra att vi får den bästa relationen som bygger på uppriktighet och klarhet, sade Hollande till tv-kanalen France 2.

Några frågor som Hollande önskar ta upp är bland annat kampen mot terrorismen, kriget mot IS i Syrien och Irak och konflikten i Ukraina.

Tidigare under veckan har Hollande kommenterat valutgången med att "det öppnar upp för en tid av osäkerhet" och endast gett en hastig gratulation.

Relationen mellan länderna har sannolikt fått en frostig början. Några månader tidigare klargjorde Hollande att Trumps överdrifter "får en att vilja hulka". Trump har å andra sidan fått nackhåren att resa sig på många fransmän då han tidigare sagt att terrorattacken i Paris förra året hade kunnat undvikas om landet haft generösare vapenlagar.

Desto bättre verkar relationen mellan USA och Storbritannien kunna bli. Premiärminister Theresa May var snabb att skicka sina gratulationer till Trump efter chocksegern. I ett samtal med Trump under torsdagen underströk May bland annat att hon vill stärka ländernas handel och investeringar när Storbritannien lämnar EU.

Även Tysklands förbundskansler Angela Merkel fick ett samtal från Trump under torsdagen. Några detaljer om samtalet vill regeringens talesperson Georg Streiter inte ge under fredagen, men samtalet ska ha handlat om att behålla de långvariga banden länderna emellan.