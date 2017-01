Trumps hån efter protesterna: ”Varför röstade de inte?”

"Jag tittade på protesterna i går men hade fått intrycket att vi precis hade haft ett val! Varför röstade inte de här människorna?", skriver Trump på sitt gamla konto.

Han ger samtidigt "kändisar" en känga för att de skadar "saken", som i den gemensamma strävan efter något, men utan att tydliggöra vems sak eller hur den skadas.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.