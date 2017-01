Applebaum ställer frågor Foto: Tomas Oneborg

Anne Applebaum har en mycket tänkvärd kolumn i Washington Post idag.

Medan nästan all amerikansk politisk debatt på temat Trump/Ryssland handlar om vad eventuellt ryskt hackande via Wikileaks gjorde för valutfallet fokuserar Applebaum på en mycket intressantare fråga: hur har den ekonomiska relationen mellan Trump, hans företag och allehanda ryska intressen sett ut historiskt? Hur ser de ut idag?

Hon avfärdar BuzzFeed-rapporten och rapporten från Diretctor of National Intelligence - den första för att ingen vet vad som är sant i den och den andra därför den inte innehåller något nytt eller intressant.

Sedan går hon igenom det som är eller tycks vara känt om Trumps och hans företags ekonomiska relationer till ryska intressen och Trumps rådgivares och Trumps egna relationer till rysk politik och summerar att information behöver inte vara hemlig för att vara upprörande. Det som är komprometterande för Trump är att han har direkta och indirekta förbindelser med president Putin:

Information doesn’t have to be secret to be shocking. Trump doesn’t have to be a Manchurian candidate who has been hypnotized or recruited by foreign intelligence. It’s enough that he has direct and indirect links to a profoundly corrupt and violent foreign dictator, whose policies he admires, whose advisers he shares and whose slogans he uses. That’s kompromat enough for me.

Frågan om Trumps ekonomiska relationer kan sannolikt besvaras med det som finns i dennes redovisning till det amerikanska skatteverket. Till skillnad från tidigare presidenter och presidentkandidater har Trump vägrat offentliggöra den informationen.

Man har anledning fråga sig varför.

Trumps tweet nyligen om att han inte haft eller har affärer med ryska intressen strider mot vad en av hans söner sagt tidigare. Vem talar sanning?

Jag måste nu ställa mig frågan om det kan vara så att det perspektiv som Applebaum anlägger är alltför känsligt för att amerikanska nyhetsmedier ska våga ta upp det när det bara är några dagar kvar tills Trump installeras som president?

Frågan om Trumps legitimitet är i den amerikanska debatten kopplad till högst diffusa resonemang om samband mellan Wikileaks hackande av det demokratiska partiets mejl och valutfallet. Kanske är det i hög grad i Trumps intresse att detta fokus består? Det demokratiska partiets krishantering - att skuldbelägga Ryssland - stämmer egentligen ganska bra ihop med Trumps intresse av var som ska debatteras.