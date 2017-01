Putin Foto: Alexei Druzhinin

Economist-journalisten Edward Lucas har i Sunday Telegraph en lång, kritisk genomgång av Donald Trumps relation till Vladimir Putin.

Lucas har en viktig poäng som saknas i amerikansk debatt när han skriver att USAs storhet inte skapas i Amerika utan utomlands.

The United States’ power in the world rests only partly on its military might and economic heft. Much more important are its alliances.

Lucas skriver med ett europeiskt perspektiv.

Det som slår mig när jag nu följer den amerikanska debatten om Trump/Putin - USA/Ryssland är att så mycket av kritiken mot Trump bygger på den oftast uttalade tesen att hans valseger var ett resultat av rysk inblandning i valet.

Jag har tidigare skrivit att jag är skeptisk till den tesen. Jag tror att man ska vara på det klara över att om de pågående undersökningarna om eventuell valpåverkan och om Trumpmedarbetares relationer till olika ryska makthavare visar sig ogrundade så är risken stor att det geopolitiska perspektiv Lucas tecknar inte kommer att aktualiseras i den amerikanska debatten.

I sin krönika i söndagens New York Times pekar Ross Douthat på hur bland annat spekulationerna kring rysk inblandning i det amerikanska valet kan skada amerikanska mediers trovärdighet.

Han pekar på de kommersiella skälen för den uppmärksamhet som frågan fått, men det finns givetvis också politiska motiv bakom.

Det finns anledning oroas över risken att en seriös geopolitisk analys inte kommer att vara ett avgörande inslag i amerikansk utrikespolitik framöver.