Trump, Obama och den artificiella intelligensen

Kriget mellan Trump och CIA

”The deep state goes to war ...”

av Glenn Greenwald

The Intercept

Om de tidigare tipsen är exempel på virtuos reportagekonst så är det här tipsets styrka dess aktualitet. Gleen Greenwald, mest känd för att i The Guardian ha avslöjat NSA:s massövervakning, skriver i nätmagasinet The Intercept om det inbördeskrig som utspelas inför hela världens ögon mellan USA:s säkerhetstjänst och Donald Trump.