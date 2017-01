Trump kritiseras – nämnde inte judarna på minnesdag

Foto: Pablo Martinez Monsivais/TT

USA:s nye president Donald Trump kritiseras för sitt uttalande på Förintelsens minnesdag i fredags. I Vita husets uttalande står det bland annat att Trump ”minns och hedrar offren, överlevarna, hjältarna i Förintelsen. Det är omöjligt att till fullo förstå ondskan och fasan som tillfogades oskyldiga människor under nazi-terrorn”.

På Twitter kritiseras Trump av Anti-defamation League – New York-organisationen med syftet att stoppa ”förtal mot det judiska folket”. Chefen Jonathan Goldblatt skriver att uttalandet ”missar att det var sex miljoner judar som dog, inte bara ’oskyldiga människor’”. Han tweetar också att det är ”förbryllande och oroande” att där inte fanns ett tydligt omnämnande av judarna.

I tidigare uttalanden och tal brukade, enligt The Guardian, den förre presidenten Barack Obama hänvisa till hur ”unik” Förintelsen var, antisemitismens gissel och mordet av sex miljoner judar. George W. Bush sa 2005, under uppmärksammandet av att det gått 60 år sedan befrielsen av Auschwitz, att ”det är en påminnelse att så fort vi ser antisemitism måste vi samlas för att bekämpa den.”

Det som fått många medier att reagera är, enligt Washington Post, just utelämnandet av de miljoner judar som dog liksom antisemitismens ideologi som ledde till dödandet. Plus att tidigare presidenter nämnt just detta.

Även Steven Goldstein. ansvarig för the Anne Frank Center for Mutual respect i New York, är kritisk mot Trumps uttalande: ”Trump NÄMNER inte judarna. Hur kan ni glömma, Mr. President, att sex miljoner judar mördades för att de var judar? Ni väljer den vaga frasen ’oskyldiga människor’. De var judar, Mr. President.”

Donald Trump kritiseras i detta sammanhang även för valet av dag för att stoppa flyktingmottagandet i 120 dagar och att syriska flyktingar är portade från USA tills vidare.

Det har fått till exempel rabbinen Jack Moline att kritisera presidenten, enligt The Independent: ”President Trumps presidentorder som stoppar flyktingar och muslimer skulle vara djupt oroande en vanlig dag, men det blir ännu mer orättfärdigt att signera ordern på Förintelsens minnesdag.” Han fortsätter: ”Tiotusentals judiska flyktingar nekades inträde till USA – inklusive passagerarna på (båten) St. Louis – på grund av rädsla, misstänksamhet och trångsynthet. Fångade i det nazistiska Europa återstod bara ett grymt öde.”

Även de som överlevde Förintelsen protesterar, enligt en annan artikel i The Independent, och menar att Trumps beslut påminner om 1930-talet och kallar det ”en tragisk ironi”. Enligt organisationen Hias, som bildades redan 1881 för hjälpa judar som flydde från Östeuropa, har USA nått ”den lägsta nivån vi sett sedan 1920-talet”. Hias påminner om att flyktingskonventionen härrör från Förintelsen när det internationella samfundet misslyckades med att skydda judar och överlevare. USA stängde dörren för immigranter 1921 och det var först efter andra världskriget som beslutet revs upp.

Den 83-åriga överlevaren från ett koncentrationsläger, Miriam Caine, uttalar sig i The Independent: ”Det som smärtar mest är att dörren stängs rakt i ansiktet på ett barn som inte får någon möjlighet till ett bättre liv.” Under Förintelsen mördades sex miljoner judar, varav 1,5 miljoner barn, liksom romer, homosexuella, politiska dissidenter och andra som den nazistiska regimen ansåg olämpliga.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres sa i ett uttalande att ”tragiskt nog fortsätter antisemitismen att frodas. Vi ser också en djupt oroande ökning av av extremism, främlingshat, rasism och hat mot muslimer. Oförnuft och intolerans är tillbaka.”