Trump knappar in på Clinton

63 procent av amerikanerna, bland dem en tredjedel av republikanerna, tror att Republikanernas presidentkandidat Donald Trump har begått sexuella övergrepp, även om han själv har nekat till anklagelserna.

Demokraternas Hillary Clinton leder över Trump med 44 procent mot 40, i undersökningen som gjordes mellan den 14 och 20 oktober. Detta kan jämföras med 44 procent för Clinton och 37 för Trump en vecka tidigare.

1 640 personer svarade på undersökningen, som gjordes på nätet.

Enligt en sammanställning av aktuella opinionsundersökningar som Real Clear Politics gjort leder dock fortfarande Clinton med 48,1 procent mot Trumps 41,9

Under ett valmöte under fredagen riktade Trump in sig på Michelle och Barack Obama, rapporterar flera medier. Han anklagade dem för att lägga för mycket tid på kampanjande.

– Vi har en president, allt han vill göra är att kampanja. Hans fru, allt hon vill göra är att kampanja. Och jag ser hur mycket hans fru gillar Hillary. Men var inte hon den som från början sa "om du inte kan ta hand om ditt hem kan du inte ta hand om Vita huset eller landet"?

Trump uppgav under fredagen att han kommer att vara nöjd över att ha gett allt i kampen om Vita huset oavsett om han vinner, förlorar eller om det blir oavgjort. Han vill inte kunna ångra att han inte arbetat hårt nog för att vinna valet och uppmanade sina anhängare att rösta.

I en annan undersökning från Ipsos svarade 1 192 personer på internet på frågor med anledning av Trumps påståenden om valfusk.

Bara hälften av republikanerna skulle acceptera Clinton som sin president. Om hon vinner tror nästan 70 procent att det skulle vara på grund av valfusk, enligt undersökningen. Sju av tio demokrater säger sig däremot acceptera en Trump-seger och mindre än 50 procent skulle tro att orsaken var fusk.

Uppgifterna kommer after att Trump upprepade gånger uppgett att media och det politiska etablissemanget har riggat valet till hans nackdel. Han har inte velat säga om han kommer att acceptera ett valresultat där Clinton står som segrare.

Clinton har sagt att hon kommer att acceptera valresultatet oavsett utgången.

Nästan åtta av tio republikaner oroar sig för om rösträkningen kommer att gå rätt till medan ungefär sex av tio demokrater är oroade för samma sak. Republikaner är också mer oroade över till exempel röstköp, dåligt fungerande röstningsmaskiner eller förvirrande utseenden på valsedlarna.