Trump kan ha undgått skatt under 18 år

NEW YORK. Tvärt emot vad traditionen bjuder så har Donald Trump inte redovisat sin deklaration, ”tax returns”. Hans kritiker misstänker, utan att kunna lägga fram några bevis, att finansmannen i flera år skatteplanerat så att han undsluppit federal inkomstskatt.

Nu avslöjar New York Times nya detaljer om Trumps privatekonomi som tycks stödja den tesen. 1995, efter flera dåliga affärer inklusive kraschade kasinon i Atlantic City, ett fiaskoartat köp av ett flygbolag och ett feltajmat köp av exklusiva Plaza Hotel i New York 1988, deklarerade Trump en förlust på 916 miljoner dollar, motsvarande 7,85 miljarder kronor.

Skatteexperter som tidningen hyrt in beräknar att förlusten är så stor att den i praktiken gjort det möjligt för Trump att undvika statlig, federal, skatt under 18 år framöver.

– Han har en stor förmån från förödelsen, säter skatteexperten Joel Rosenfeld till New York Times.

Trump har sagt att han är förhindrad att lämna ut sin deklaration eftersom han är under utredning av den amerikanska skattemyndigheten Internal Revenue Service, IRS. IRS har dock förklarat att inget hindrar Trump från att lämna ut uppgifter om sin privatekonomi medan utredningen pågår.

Trump fick ta emot kritik från Hillary Clinton för sin uteblivna deklaration så sent som i måndagens tv-debatt, den första av flera mellan presidentkandidaterna. Trump, attackerade Clinton, ”vägrar visa upp sin deklaration så att väljarna inte ska se att han inte betalar någon federal skatt”.

Vid ett tillfälle i debatten avbröt Trump med kommentaren:

– Det gör mig smart.

Den har allmänt tolkats som att Trump bekräftar att han inte betalat någon statlig skatt.

Att göra en personlig förlust är förstås inte olagligt och vare sig tidningens skatteexperter eller, såvitt känt, IRS misstänker att skattebrott begåtts av Trump.

Men det är troligt att den stora förlusten 1995 fick varningsklockorna att ringa hos skattemyndigheterna, enligt Rosenfeld.

– När IRS ser en personlig förlust på 916 miljoner dollar så måste det sticka ut, konstaterar han till New York Times.

Politikmagasinet Politico har tidigare rapporterat om att Trump sannolikt inte betalade någon inkomstskatt mellan 1991 och 1993, baserat på uppgifter om förluster från Trumps kasinoverksamhet.

Donald Trump har stadigt ökat sin ställning i opinionen under september månad, på Hillary Clintons bekostnad. Men en hel del tecken tyder på att han nu är på väg in i blåsigare väderlek.

Avslöjandet om Donald Trumps stora förlust under 1990-talet kommer efter bland annat en granskning av Washington Post nyligen som visar att han använt donerade pengar till sin välgörenhetsstiftelse, Trump Foundation, till att betala privata utgifter.

Det kommer även efter att en rad ledarsidor senaste veckan deklarerat att de stödjer Demokraternas kandidat. Där ingår tidningar som alltid hittills backat upp Republikanerna inför ett presidentval. Rikstäckande dagstidningen USA Today valde i veckan att bryta med sin 34-åriga tradition (så länge tidningen existerat) att inte stödja någon kandidat alls för att i stället backa upp Clinton.

I fredags morse drog Trump dessutom på sig själv ny kritik när han under småtimmarna skickade ut en serie meddelanden på Twitter som normalt mer eller mindre hade diskvalificerat en presidentkandidat.

Mellan 03:20 och 5-tiden twittrade Trump bland annat om den tidigare Miss Universum-vinnaren Alicia Machado, som Trump 1996 anklagade offentligt för att lägga på sig vikt när han styrde Miss Universum-tävlingen. Sedan episoden aktualiserats igen i samband med måndagens tv-debatt så snappades Machado upp av Clintons kampanj, där hon på en presskonferens berättade om vad hon ansåg vara Trumps nedlåtande sätt mot kvinnor.

Det fick Trump att på fredagen via Twitter bland annat kalla Machado ”äcklig”, samtidigt som han hänvisade till ”sex tapes” med Machado. Någon sådan inspelning med Machado har inte hittats.

Did Crooked Hillary help disgusting (check out sex tape and past) Alicia M become a U.S. citizen so she could use her in the debate?