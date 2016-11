Med Donald J Trump får USA en president helt utan politisk erfarenhet och med vaga förslag om hur han ska lösa landets problem. Trump bars fram på en våg av ilska och en önskan bland många väljare att ge fingret till Washington. Omvärlden reagerar med fasa, men kanske kan Trump ändå bli den som enar amerikanerna.

USA:s näste president Donald Trump håller sitt segertal i New York. Foto: Julie Jacobson/AP

Läs även 5 saker Trump ska göra första dagen som president

2016 har varit ett minst sagt omvälvande år. Än en gång har opinionsinstitut, journalister och allehanda experter haft fel och än en gång har folket visat var de vill att skåpet ska stå – precis som vi sett med britternas beslut att lämna EU, colombianernas ovilja att godkänna ett fredsavtal med FARC-gerillan och nu alltså amerikanerna som ville se en oprövad affärsman i Vita huset. Vissa kritiker hävdar att ilskan segrade över förnuftet, även om det är att idiotförklara en stor del av den amerikanska befolkningen.

Det är att göra det för lätt för sig, amerikanerna är inte dumma. Att ett oprövat kort som Donald Trump vann mot Hillary Clinton visar snarare på tre saker: att missnöjet med etablissemanget i Washington var ännu större än man trott, att Hillary Clinton var ännu mer avskydd än det demokratiska partiet insett och att det för många republikaner är viktigare vilka domare som sitter i högsta domstolen än vem som styr i Vita huset.

Vi tar det sistnämnda först. Högsta domstolen består av nio domare. Efter att ärkekonservative Antonin Scalia dog i våras, stod det plötsligt 4-4 mellan konservativa och liberala domare. För den som vill att USA ska förbjuda exempelvis kvinnors rätt att göra abort – och det är det många som vill – så var det oerhört viktigt att hålla Hillary Clinton så långt borta från makten som möjligt. Flera av de nuvarande domarna är dessutom rätt gamla, och det är inte osannolikt att nästa president kommer få utnämna två, kanske till och med tre, nya domare de kommande fyra åren. Något som kommer att påverka det amerikanska samhället i decennier.

Annons X

Trumps väljare har också röstat på förändring. Precis samma löfte som tog Barack Obama till Vita huset för åtta år sedan. Man vill se huvudstaden skakas om och många tror att Donald Trump, med sitt utanförskap, är en person som kan få saker och ting att hända. Eller som väljaren Brenda Rose, som jag träffade i Florida förra veckan, uttryckte det:

– Jag vill att Donald Trump ska röra runt i råttboet uppe i Washington.

Hillary Clinton gav hon inte mycket för. Det finns få människor i USA som symboliserar just etablissemanget så tydligt som den före detta utrikesministern.

Trump-anhängaren och Florida-bon Brenda Rose hoppas att han ska kunna få USA på rätt köl igen. Foto: Malin Hoelstad

Att Clinton är illa omtyckt har nog de flesta förstått vid det här laget, även på vår sida Atlanten. Men det kan nog vara svårt att ta in hur avskydd hon faktiskt är. De Trump-anhängare som skanderat ”Lås in henne” på hans valmöten menar det på fullaste allvar, och jag har det senaste året träffat oerhört många amerikaner som hatar Clinton av hela sitt hjärta.

Till och med många demokrater säger att deras bild av Hillary har försämrats under valkampanjen, och det är få som varit riktigt entusiastiska över Clinton som kandidat – trots att hon skulle ha blivit historisk som den första kvinnan att få flytta in på 1600 Pennsylvania Avenue.

Med Donald Trump som president känner sig dessa människor hörda.

Donald Trumps väljare har de senaste månaderna beskrivits som främst arga, vita män –­ nu vet vi att det var betydligt fler än så som röstade på honom – men det som går som en röd tråd genom landet är missnöjet och ilskan. Jag har under mina resor i USA på allvar oroats över vart all denna aggressivitet skulle ta vägen om Hillary Clinton hade blivit president. En stor del av befolkningen hade då fått bekräftat det de redan ”visste”; att systemet är korrupt och att ingen i Washington lyssnar på dem. Känslor som Trump under sina valmöten dessutom har eldat på. Han har lyft på locket och fått många vanliga amerikaner att öppet uttrycka rasistiska åsikter som jag aldrig tidigare stött på i detta invandringsland.

Med Donald Trump som president känner sig dessa människor hörda. Deras höjda mittfinger gav resultat. De senaste veckorna har Trump dessutom tonat ner sig själv och i det segertal han höll på onsdagsmorgonen svensk tid, var han tydlig med att sträcka ut en hand.

– Jag lovar att vara en president för alla amerikaner. Det är väldigt viktigt för mig, sade Trump och tillade att han ville ha hjälp och vägledning även av dem som inte röstat på honom för att kunna ena landet.

Låt oss därför hoppas att det blir en mer dämpad och mogen president Trump som sätter sig vid skrivbordet i det Ovala rummet den 20 januari nästa år. Eller som en demokratisk väninna i Texas skrev till mig i ett sms på onsdagen:

­– Jag tror att Clintons supportrar är mer öppna för ett ”snälla visa att vi har fel” än vad Trumps anhängare hade varit om hon vunnit. För landets skull hoppas jag att det blir så, men just nu befinner sig mitt hjärta på samma ställe som aktiemarknaderna.