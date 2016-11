Trump knäckte koden 1988: ”Pressen skriver – om du är lite galen”

Trump ”en 80-talsentreprenör av 1800-talssnitt”

23 mars 1988 ”Donald J Trump och hans hustru Ivana är kära byten i kändispressen”, inleder SvD:s reporter Karin Henriksson. I SvD:s bokrecension ”Bokhyllan” på förstasidan detta år (då Trump fyller 42) skriver Karin Henriksson om en bok (Trump: The Art of the Deal), författad av spökskrivaren Tony Schwartz.

Som bekant är Karin Henriksson i dag SvD:s korrespondent i Washington, USA.

Trump kommer från en enkel bakgrund och han framstår som en ”hygglig kille med gammaldags hedersbegrepp och sinne för sparsamhet”, skriver SvD:s reporter. Känt är dock att Trumps far tidigare dragit ihop en förmögenhet inom bygg- och fastighetsvärlden.

Henriksson beskriver hur Trump lever, då under sena 1980-talet:

”Han frossar i extravaganser, en del skulle säga vulgariteter. Ett exempel är lägenheten på tre våningsplan i Trump Tower, döpt efter honom själv liksom hans andra iögonfallande byggnader.”

I boken noterar Henriksson hans syn på amerikansk media, som onekligen för tankarna till dagens Trump:

”En sak som jag har lärt mig om medierna är att de alltid är ute efter en bra grej. Ju mer sensationella, desto bättre. Det ligger i jobbets natur och jag förstår det. Saken är den, att om du är lite annorlunda, eller lite galen, eller om du gör saker som sticker i ögonen eller som är kontroversiella, ja, då skriver pressen om dig.”

