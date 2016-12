Trump i ny attack mot Alec Baldwin och SNL – ”Sorgligt”

Nej, Donald Trump tycker inte att humorshowen Saturday Night Live, SNL, är särskilt rolig. Framför allt gillar han inte skådespelaren Alec Baldwins imitation av honom, som han kört sedan i oktober. Men uppenbarligen kan han inte låta bli att titta.

I senaste avsnittet påstod Trumps kampanjchef – spelad av Kate McKinnon – att Trump använde Twitter för att avleda medierna från hans affärskonflikter och ”de läskiga människorna i hans regering”, medan Baldwins Trump menade att det handlade om att ”hans hjärna är dålig”.

Efter showen twittrade Donald Trump ut sitt missnöje till sina 16 miljoner följare:

"Försökte precis se 'Saturday night live'. Helt omöjligt att se på. Totalt partiskt, inte roligt och Baldwins imitation kan inte bli värre. Sorgligt".

Just tried watching Saturday Night Live - unwatchable! Totally biased, not funny and the Baldwin impersonation just can't get any worse. Sad