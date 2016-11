Trump hävdar valfusk – men angriper möjlig omräkning

NEW YORK I tre delstater i USA:s rostbälte – Wisconsin, Pennsylvania och Michigan – pågår den här veckan ett febrilt arbete med att få till omräkning av rösterna i presidentvalet, en mödosam process driven av Gröna partiets presidentkandidat Jill Stein som även backas upp av Hillary Clintons valkampanj.

Under helgen gick Donald Trump till angrepp mot omräkningen, i en serie på tolv irriterade inlägg på Twitter som sträckte sig från söndag morgon till kvällen.

Hillary Clinton, skrev Trump, ”sa att ’vi måste acceptera valresultatet och blicka framåt – Donald Trump kommer att bli vår president.’” Han anklagade valets förlorare för falskhet när hon nu stödjer omräkningen av röster – bara för att strax efteråt till synes säga emot sig själv när han twittrade att ”jag vann i antal väljarröster om du räknar bort de miljoner människor som röstade olagligt.”

Det finns dock inga bevis för miljontals olagliga röster, som Trump hävdar.

Sedan tidigare är det känt att Hillary Clinton fick fler väljarröster än Trump. Han kunde ändå säkra valsegern genom att nå över 270 elektorsröster, en situation som är ovanlig men fullt möjlig i det amerikanska valsystemet där presidenten i praktiken väljs av elektorer som varierar i antal mellan delstaterna.

Hillary Clinton ser just nu ut att ha fått drygt 2 miljoner fler väljarröster än Donald Trump.

Sent på söndagen kommenterade Clintons kampanjjurist Marc Elias den uppkomna situationen med att svara Trump på Twitter:

”Vi attackeras för att delta i en omräkning vi inte bett om av mannen som vann valet men som tror att det har förekommit massivt valfusk”, skrev Elias.

