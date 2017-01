Trump har utplånat Obamas spår – och kritik mot Ryssland

UD:s kritik om Ryssland försvann

Tidigare information har tagits bort av Trumpadministrationen. Foto: SvD

Före Trump: Utförlig information om olika amerikanska tjänstemäns resor till ett flertal länder Europa och Euroasien. Den aktuella avdelningen arbetar med utrikesfrågor som berör regionerna. Förre utrikesminister John Kerrys resor fanns också beskrivna. Här fanns även både kritik mot och uttryck om stärkta relationer med Ryssland.

I dag: All information om resor och uttryck om relationer till bland annat Ryssland är borttaget. Även en länk till ett arkiv åren 2001–2009 är borttaget. Se Bureau of European and Eurasian Affairs.