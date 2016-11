Foto: Jonas Hellman

OHIO | Publiken består av helt vanliga amerikaner. Vi står och trängs i en flyghangar i Wilmington, Ohio, i väntan på att Republikanernas presidentkandidat Donald Trump ska dyka upp. Stämningen är förväntansfull. Kvinnan bakom mig låter sig gärna fotograferas. Stolt håller hon upp ett plakat med texten: ”Hillary for prison 2016”.

Instruktionen i inbjudan var tydlig: Inga egna skyltar får medtas. Men för skyltar med budskapet att Demokraternas presidentkandidat ska buras in är det fritt fram. Även Donald Trump tar upp temat i sitt tal. ”Hon har begått så många brott”, säger han. ”Lock her up, lock her up”, skalderar åskådarna.

Oavsett om Donald Trump vinner eller förlorar på tisdag har han redan gjort avtryck i amerikansk politik. Han har skruvat upp tonläget och tänjt på gränserna för vad som är socialt accepterat att säga om politiska motståndare.

Folket i flyghangaren förefaller i grunden vänliga. De ber om ursäkt så fort de stöter till någon, på ett artigare sätt än vad som är bruklig i Sverige. Men samtidigt verkar de helt övertygade om att Hillary Clinton är kriminell – att hävda något annat i denna miljö skulle kännas vanskligt.

Fast än större betydelse har det kanske att Donald Trump slagit in på en ny politisk linje för Republikanerna. Den mur han säger sig vilja bygga mot Mexiko har blivit en politisk symbol. Den ska inte bara stänga ute mexikaner och knarksyndikat, den ska dessutom stänga inne amerikanska företag i syfte att rädda jobben.

Företag som lägger ner i Ohio för att producera utomlands, förklarar Trump, ska drabbas av en 35-procentig straffskatt när de försöker exportera sina varor till USA. Det är protektionistisk politik som om den genomfördes skulle få allvarliga ekonomiska konsekvenser.

Det finns förstås en baktanke när Trump talar väl om Bernie Sanders, som erbjöd Hillary Clinton hårt motstånd i Demokraternas primärval. Syftet är att försvåra Clintons mobilisering. Men det är ändå tänkvärt att Trump uttrycker politisk samhörighet med vänsterpopulisten Sanders.

Skillnaden är enligt Trump att han själv är en mycket hårdare förhandlare, som verkligen förmår införa handelshinder. Sanders är svag, vilket avspeglar sig i att han nu har ”sålt sig” till Hillary Clinton – annars kunde han ha gått till historien som en stor politiker, enligt Trump.

Ett annat budskap på anhängarnas plakat är att Trump ”står upp för den tysta majoriteten”. Om det är en majoritet är tveksamt, men tydligt är att hans budskap går hem i vissa grupper.

Det republikanska partietablissemanget stretade länge emot, i hopp om att Trump tillslut skulle besegras. Men fotfolket lydde inte sina ledare. Och när presidentvalet nu ska genomföras är de tydligt att många tveksamma republikaner trots allt väljer att ”komma hem” och rösta på det egna partiets kandidat.

”Detta är inte ett val, det är en rörelse”, sa en annan kvinna i publiken. Jag hoppas hon har fel, men säker är jag inte.