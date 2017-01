Trump håller sitt löfte – startar enorm miljardrullning

… och guldgardinerna är på plats

President Trump såg nöjd ut när han satte sig i Ovala rummet för första gången – nu med guldgardiner uppsatta. Foto: Evan Vucci/AP

En högst konkret åtgärd av president Trump redan första timmen var att byta gardiner i det Ovala rummet: President Obamas mörkröda runga gardiner är nu ersatta av guldfärgade. Och just glittrande guldfärg verkar fascinera Trump, vars gigantiska våning i Trump Tower i New York går i glittrande toner av – just det.