”Trump fortsätter twittra privat som president”

Donald Trump är en intensiv användare av sociala medier, framförallt på Twitter, där han har drygt 20 miljoner följare. Men den tillträdande presidentens twittrande om högt och lågt har väckt en del frågor och i en intervju med amerikanska Fox News sa till exempel den avgående CIA-chefen häromdagen att Trumps spontanitet inte samspelar med USA:s säkerhetspolitiska intressen. Trump har också själv blockerat följare som varit kritisk mot honom. Många har undrat om han kommer fortsätta att vara aktiv med sitt eget privata konto även efter att han tillträtt som president.

Och enligt Huffington post kommer han att fortsätta styra över sitt eget twitterkonto i stället för att som den avgående presidenten Barack Obama flytta över till den officiella @POTUS (President Of The United States) och @Whitehouse.

Transition sources tell me @realDonaldTrump intends to keep using his own account as president, not switching to @potus himself