Donald Trump fortsätter att hävda röstfusk

USA:s president Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP

Vita husets presstalesperson Sean Spicer bekräftade på tisdagen Trumps åsikt, dock utan att kunna presentera några bevis.

– Hans kommentar var att tre till fem miljoner människor kan ha röstat illegalt, baserat på de studier han har sett, säger Spicer enligt nyhetsbyrån AFP.

Enligt Spicer indikerar studierna – som alltså inte redovisas – att 14 procent av dem som röstade inte var amerikanska medborgare.

Det har inte framkommit några indikationer på att utbrett valfusk skett under höstens presidentval. Ansedda The New York Times kallar kort och gott Trumps påstående en "lögn".