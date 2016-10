I flertalet opinionsmätningar har Donald Trump ett stort underläge. I en mätning från ABC ligger han hela 12 procentenheter efter Hillary Clinton.

I en annan tweet påstår han att det finns en hemlig inspelning som visar att Hillary Clinton vill ta ”in så många syrier som möjligt”.

Major story that the Dems are making up phony polls in order to suppress the the Trump . We are going to WIN!