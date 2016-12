Trump bjuder in Duterte efter ”upprört” samtal

Filippinernas president Rodrigo Duterte har bland annat hotat att kasta ut alla amerikanska militärer från Filippinerna inom två år. Foto: Eugene Hoshiko/AP

Samtalet varade lite över sju minuter enligt Dutertes specialrådgivare och långvarigt förtrogna Chrisopher Go, mer känd under smeknamnet "Bong Go".

Duterte har även bjudit in Trump till Filippinerna nästa år, i samband med att landet är värd för en serie möten i den sydostasiatiska samarbetsorganisationen Asean.

Duterte har bland annat hotat att kasta ut alla amerikanska militärer från Filippinerna inom två år. Han har också blivit ökänd i väst för en kampanj mot narkotika, som kritiserats hårt av människorättsaktivister och andra. Åtgärderna har lett till att tusentals människor skjutits ihjäl, och många kritiker anser att det rör sig om olagliga, utomrättsliga avrättningar.