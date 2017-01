Inlagd på sjukhus Foto: David J. Phillip

Denna morgon (i USA) är Donald Trump upptagen av att i tweets skälla på NBC som irriterat honom.

Den kommande vicepresidenten däremot ägnar en tanke och en tweet åt president George H W Bush som just lagts in på sjukhus:

Mike Pence ‏@mike_pence 4 minutes ago

Keeping @GeorgeHWBush in our thoughts and prayers this morning. God bless and get well soon!

Om detta kan man säga att detta illustrerar Trumps sätt att tänka: han är helt besatt av sin egen publicitet.