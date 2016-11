Trump ber Farage om hjälp med Vattenfallstvist

Under ett möte i New York ska Trump ha uppmanat den brittiske Ukip-politikern Nigel Farage att starta en kampanj mot vindkraftsparken. Enligt Andy Wigmore, tidigare kommunikationschef för Leave EU-kampanjen, och som deltog i mötet med Trump, gick uppmaningen dessutom hem.

– Han sporrade oss och vi kommer att nappa på det, säger Wigmore till NY Times.

Agerandet väcker frågor om den tillträdande presidentens förmåga och vilja att skilja på sin politiska roll och sin roll som affärsman, skriver tidningen, som nämner fler exempel som tyder på att Trump har svårt att hålla isär rollerna.

Frågan är också vilka reella möjligheter en Trump-initierad kampanj har att sätta sig över beslutet i den brittiska högsta domstolenflfl i december i fjol, där han slutligen förlorade tvisten mot Vattenfalls projektbolag Aberdeen Offshore Wind Farm Limited. Den nya vindkraftsparken i havet utanför Aberdeenshire är en investering på nästan 1,3 miljarder kronor och började byggas i oktober i år. 2018 ska den första turbinen börja leverera ström till elnätet.

It was a great honour to spend time with @realDonaldTrump. He was relaxed and full of good ideas. I'm confident he… https://t.co/CJj2wdTKQR