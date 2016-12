Trump angriper nya uppgifter om rysk infiltration i valet

NEW YORK Gav den ryska statsledningen order om att manipulera den demokratiska processen i USA? Och bröt sig hackers, på ryskt direktiv, in i Demokraternas partidatorer och Hillary Clintons valkampanj med syfte att styra valsegern till Trump?

Det är vad underrättelsetjänsten CIA hävdar i den senaste av en rad kontroverser kring Donald Trump och presidentvalet för en dryg månad sedan.

– Löjligt. Det är bara ytterligare en bortförklaring. Jag tror inte på det, sa Trump själv i en intervju med Fox News i helgen.

Nu befinner sig Trump återigen i konflikt med flera högt uppsatta partivänner i Washington DC, som tillsammans med Demokraterna kräver att saken utreds.

Det handlar om extremt allvarliga anklagelser om manipulation från främmande makt i ett val, där valvinnaren själv både hävdat och förnekat valfusk under loppet av en månad samt återkommande hyllat Rysslands president Vladimir Putin. Alltsammans skapar ett högoktanigt politiskt tumult vars utgång är svår att förutse.

Det började i juli. Demokraternas partikonvent skulle just inledas i Philadelphia när dokument som stulits från Demokraternas partiledning lades ut på internet. Graverande mejl som gav bilden att Demokraterna missgynnat Clintons utmanare Bernie Sanders tvingade partiets ordförande Debbie Wasserman-Schultz att avgå.

Under hösten publicerade Wikileaks tusentals epostmeddelanden stulna från Hillary Clintons kampanjchef John Podesta. Bland annat innehöll de vad som påstods vara ett av de tal Clinton tagit bra betalt för att hålla inför finansfolk på Wall Street. Talet verkade visa att Demokraternas presidentkandidat sa en sak offentligt och en helt annan privat.

Och i oktober gick USA:s 17 underrättelsetjänster ut med ett gemensamt uttalande om att information tydde på att Ryssland försökte underminera det amerikanska presidentvalet. Myndigheterna gick dock inte så långt som att hävda att ryssarna försökte ge valsegern åt Donald Trump.

Men efter ytterligare undersökning och analys, vars innehåll delvis läckt ut de senaste dygnen, går spionbyrån CIA nu ett steg längre: Ryssland arbetade för att få Trump vald. Politiker från båda partier informerades av CIA-tjänstemän i Washington i förra veckan.

– Ryssarna är inte våra vänner, deklarerade Republikanernas majoritetsledare i senaten, Mitch McConnell, på måndagen enligt nyhetsbyrån AP.

Både McConnell, senatorn John McCain och representanthusets talman Paul Ryan – tre av Washingtons tyngsta republikaner som alla var kritiska till Trump före valet – driver nu på flera separata kongressutredningar om den påstått ryska inblandningen. Därmed gör de gemensam sak med avgående presidenten Barack Obama som också beordrat en ”genomgripande utredning”.

Kvar står Donald Trump och hans supportrar och rådgivare som för några veckor sedan, utan bevis, hävdade att tre miljoner olagliga röster lagts på Clinton i valet men som nu inte vill se påstådd rysk inblandning utredd.

Via Twitter angriper Trump både Demokraterna och CIA.

”Tänk om valresultatet varit det motsatta och VI spelade ut Ryssland/CIA-kortet. Det skulle kallas konspirationsteori”, twittrade Trump på måndagsmorgonen.

Can you imagine if the election results were the opposite and WE tried to play the Russia/CIA card. It would be called conspiracy theory!