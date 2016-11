Foto: AP

Han går med långsamma steg upp på scenen, vinnaren Donald Trump. Snett bakom sluter den samlade familjen upp. Fru Melania Trump bär vitt. Oskuldens färg. Och USA:s nyvalde president ser samlad ut i sin nytonade kalufs.

Det han sedan säger är högst oväntat.

"Hillary har arbetat väldigt länge och hårt under lång tid, och vi är skyldiga henne stor tacksamhet för hennes arbete för vårt land, det är väldigt uppriktigt. Nu är det dags för USA att binda om såren från splittringen, vi måste komma samman."

Karln ljuger. För inte kan väl Donald Trump, som byggt hela den republikanska presidentvalskampanjen på att söndra, smutskasta och häckla sin kombattant Hillary Clinton plötsligt byta fot och uppträda statsmannamässigt? Tacka för en god match och vilja arbeta för att överbrygga klyftor i det amerikanska samhället – eller?

Donald Trumps retorik vilar hittills på grundvalar som liknar realitysåpans: osanningar och elakheter som går hem om den som uttalar dem uppriktigt står upp för sin sak.

Eller som det brukar heta – "jag säger bara det som alla andra också tycker". Äkta sanningssägare, ja, ni känner igen sorten. Men så har han också på bästa sändningstid och med den senare travesterade frasen "You're fired" sparkat mängder av jobbhungrande praktikanter i tv-serien "The Apprentice".

Allt enligt logiken att det är bättre att vara en skitstövel och stå för det, än att försöka vara trevlig och riskera att kunna upplevas som falsk.

Under valets sista rafflande timmar cirkulerade en teckning av The New Yorkers Paul Noth på sociala medier. Den föreställer en skock får som tittar upp mot en bild av en varg med texten: "I am going to eat you". Fåren betar lugnt vidare och konstaterar: "He tells it like it is". En komisk illustration av den populistiska politikens verkliga dynghål – det som brukar kallas "Post-truth politics". När det är viktigare hur man framför sitt budskap (med kraft och övertygelse) än var man faktiskt säger. Där fakta går att köpa och sanning, etik och moral är begrepp man gärna talar om men egentligen inte fäster någon större vikt vid.

Hur Trump hanterar fakta på sin post på ett av världens viktigaste ämbeten blir vi snart varse, men enligt New York Times så var 70 procent av hans uttalanden under kampanjen falska eller kryddade.

Donald Trump ger folket vad de vill ha helt enkelt och då behöver inte sanningshalten alltid vara särskilt hög.