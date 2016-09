Trish Sie regisserar "Pitch perfect"

Elizabeth Banks gjorde en hyllad regidebut med "Pitch perfect 2" (2015) och var tänk att regissera även den kommande filmen, men tackade sedan nej till uppdraget. På Twitter skriver Banks, som både spelar en av filmseriens roller och är en av dess producenter, att Trish Sie tar över som regissör.

"'Pitch perfect' har en ny ledare. Så glad att Trish Sie ska regissera", skriver hon.

Den Grammybelönade koreografen och regissören Trish Sie har gjort flera kortfilmer men bara en tidigare långfilm, "Step up all in" från 2014.

"Pitch perfect 3" har premiär den 22 december 2017.