Trentemøller satsar på egna musiken

På första singeln "River in me" från det kommande albumet "Fixion" har Trentemøller tagit hjälp av Savages sångare Jenny Beth. De burkiga trummorna och basen, med den ljusa syntslingan i bakgrunden, ger låten en vibb av 80-talet som kontrasterar mot den mer futuristiska musik som fanns på förra fullängdaren "Lost" från 2013. Det visar på ännu ett musikaliskt steg för Trentemøller, från den mer ljudlandskapsaktiga musiken i början av karriären till det mer melodiska.

– Varje gång jag påbörjar ett nytt album försöker jag var så öppensinnad som möjligt. Halvvägs in förstår jag hur stämningen kommer att vara. På "Fixion" har jag försökt att få produktionen mer minimalistisk, både i texterna och i soundet, säger Anders Trentemøller.

Under årens lopp har det blivit en mängd remixer av band som Depeche Mode, Blonde Redhead och The Knife. Men för tre månader sedan bestämde sig Trentemøller för att lägga ner den delen av musikskapandet.

– Det har tagit för mycket av min tid. Ibland lägger jag mer krut på att göra remixer än att göra mina egna låtar. Idéer jag har haft till egna låtar har hamnat i remixerna.

Snart väntar en ny turné och då genomgår musiken en transformation. I studio spelar Anders Trentemøller allt själv och filar på varje liten detalj. Live är det ett helt band som tillsammans skapar sina egna versioner. När allt började var det den danska designern och konstnären Henrik Vibskov som satt bakom trummorna. Tillsammans utvecklade de det visuella som utmärker bandet live med filmklipp, extremt rökindräkta scener och flimrande ljus.

– Det visuella är oerhört viktigt. Det ska vara som en sjätte bandmedlem och ha en genomgående röd tråd.

När det kommer till den nya skivan och den kommande turnén har musikern fått hjälp av den svenska konstnären Andreas Eminus som också har gjort musikvideon till "River in me". Videon är en resa genom norra Sverige där hockeyspelare, hångel och slow motion-sladdningar på snötäckt is ackompanjerar musiken. Den röda tråden är denna gång kontraster.

– Jag jobbar med varma ljud kontra kalla ljud, analogt kontra digitalt. Hela produktionen har jag försökt göra lite kylig. Jag har också bett Marie Fisker som sjunger på skivan att vara mindre uttrycksfull. Det blir både dramatiskt och minimalistisk. Men live blir det något helt annat. Även det är en kontrast, säger Trentemøller.