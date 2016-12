Springa

Det är något särskilt med springandet som motiv. Åtskilliga är idag de filmer och romaner där springandet blivit till sinnebilden för det moderna livet. Det är sinnebilden av livet som går på tomgång. En syssla utan egentligt mål, annat än springandet i sig, och såklart att springa snabbare, bättre, längre, slå rekord... Men det är också något enkelt, som alla kan förstå. Det kräver inga utförliga förklaringar av motiv, arbetsgrepp, redskap, miljöer.

Den franske författaren Jean Echenoz har verkligen fått en perfekt protagonist i den tjeckoslovakiske löparen Emil Zátopek. Hans verksamma år täcker precis tiden mellan andra världskrigets slut, från nazism över stalinism, pragvår och sovjetisk invasion till 70-talets stagnation. Echenoz skildrar hans liv och tid i den lilla, men fullödiga, romanen ”Springa”.

Zátopek är en historisk person, en löpare som blivit mest känd för sitt tredubbla guld, på 5000 meter, 10000 meter samt i maratonloppet vid Helsingforsolympiaden 1952. Hans biografi följs nära, från den tonårige Emils första jobb på Batas skofabrik, under den nazityska ockupationen av landet, till den åldrade idrottsstjärnans förnedring, då han skyfflas undan från offentligheten av de sovjetiska makthavarna efter att öppet ha stött Alexander Dubcek under Pragvåren.

När Zátopek börjar springa är det liksom av en händelse, han är egentligen inte särskilt intresserad av sporten, men det visar sig att han springer snabbare än alla andra. Visserligen har han en osannolikt underlig stil, han grimaserar vilt och viftar med armarna, och växlar tempo så att medtävlarna blir helt förvirrade, men det viktigaste är ju att vinna. Och vinner gör han, slår först det ena tjeckoslovakiska rekordet efter det andra, innan han sopar banan med alla sina medtävlare i lopp efter lopp världen runt.

Under kommunismen hålls han hårt kontrollerad av staten. Ibland får han åka till internationella tävlingar, ibland inte. Även hans hustru, spjutkastaren Dana, vaktas ständigt. I ett avsnitt i romanen skildras hur hon får besök av en journalist, medan en föregivet ”inneboende” hela tiden lyssnar och ser till så att inga av svaren ska vara olämpliga för partiet.

Echenoz stil är avklarnad, konstlös, och redogör för händelserna – Zátopeks alla segrar radas upp utan några djupare känslouttryck. De mest stormande känslorna som redovisas i boken är publikens mångtusenhövdade jubel då han varvar de andra tävlandena och springer några hundra meters ärevarv efter avslutade lopp. Men också under Pragvåren, och när de sovjetiska stridsvagnarna rullar in och krossar den tjeckoslovakiska frihetsdrömmen, är det plötsligt massan som står i centrum, och inte den ensamme löparen. Efter själva läsningen slår det mig att bokens huvudgestalt kanske är just denna massa, det tjeckoslovakiska folket, för vilket idrottsstjärnan symboliserade nationell stolthet och frihetslängtan, och det är dess hejdlösa jubel, inför honom såväl som inför Dubcek, och protesterna sedan mot de sovjetiska stridvagnarna, som är bokens egentliga budskap.

Echenoz psykologiserar inte, försöker inte tolka in mer än nödvändigt, och gör egentligen heller inte Zátopek till någon symbolgestalt. Stilistiskt påminner Echenoz i viss mån om den italienske författaren Leonardo Sciascia. Händelserna skildras med torr humor och en distans som skulle kunnat bli kylig. Men den blir aldrig det, ironin är bara en svag kittling, en antydan, precis som melankolin. Närvaron däremot är total och den fångar läsaren från första till sista sidan.

Översättaren Christina Norrman har gjort ett fint arbete när hon överfört Echenoz precisa franska till lika precis svenska. Det vore roligt om Rámus förlag fortsatte att ge ut honom lite mer samlat än vad som tidigare gjorts på svenska, både genom att återutge tidigare översatta böcker och att fortsätta med fler. Detta är nämligen ett i högsta grad meningsfullt europeiskt författarskap, som vi borde ha tillgängligt på vårt språk.