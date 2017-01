Tre dagar i januari 1961

Ike gör segertecknet - men kampen mot det militär-industriella komplexet förlorade han Foto: UPI

Kanske kommer någon journalist en dag i framtiden att skriva en bok om maktväxlingen i januari 2017 mellan Barack Obama och Donald Trump.

Det enda som idag är säkert är att Trump blev mycket imponerad av hur Obama hanterade den.

FOX NEWS-journalisten Bret Baier har nyligen publicerat boken ”Three Days in January – Dwight Eisenhower’s Final Mission” (William Morrow).

Den handlar om maktväxlingen i januari 1961 mellan Eisenhower och Kennedy.

Det är en bok jag fann mycket fascinerande av främst tre skäl.

För det första: kontrasten mellan en av USAs genom tiderna mest erfarna presidenter och en ung, ganska arrogant och okunnig ung senator.

För det andra: här finns den första illustrationen av när amerikansk politik blev en massmediefråga. I ett brev till en medarbetare skrev Ike om valkampen mellan Kennedy och Nixon att den visade ”how much elections can be controlled by sentiment and emotion rather than by facts and experience. And it showed the successful appeals to large interst groups.” Fakta och erfarenhet spelar en mindre roll än känslor.

För det tredje: I den kommentaren (the successful appeals to large interest groups) finns en övergång till det tema som gjort presidentens avskedstal med dess varning om det militär-industriella komplexet alltför stora, hotande inflytande över amerikansk politik till det i särklass mest kända talet i denna exklusiva genre.

Baier berättar hur den tidigare överbefälhavaren över de allierade i Europa under sina åtta år som USAs president blev alltmer oroad över det militär-industriella komplexets inflytande över inte bara kongressen utan också över den allmänna opinionen.

De stora företag som producerade för krigsmakten bedrev en aggressiv annonsering för att övertyga medborgarna om behovet av ständigt nya, dyrare vapen etc. De företagen rekryterade från militärens ledarskikt på ett sätt som gjorde att det i det närmaste tedde sig som ett sammahållet maktsystem. Försök att kontrollera övergången från krigsmakten till företagen hade misslyckats.

Det senare är en fråga som finns också idag. 2008 beslöt kongressen att Pentagon skulle underhålla en databas som visade hur många höga militärer som nu arbetade i vapenindustrin. Pentagon vägrade lyda lagen…

En särskild oro som Ike hade gällde vetenskaplig forskning. Genom det militär-industriella komplexets starka politiska position innebar det att annan, civil forskning sattes på undantag.

En vecka före valdagen 1960 sammanfattades oron i ett Vita hus-PM där det talades klarspråk:

”The problem of militarism – for the first time in its history, the United States has a permanent war-based industry. (—) We must be very careful to insure that the merchants of death do not come to dictate national policy.”

Så har det blivit och det finns ju i andra stormakter motsvarande militär-industriella komplex med motsvarande intressen - så detta är inte ett unikt amerikanskt fenomen.

Ikes varningsord yttrades bl a mot bakgrund av Kennedys kampanjlöfte att utöka USAs militärbudget. Ike menade att 50% av den federala budgeten räckte och oroades också av ineffektivitet och kostnadsexplosion.

Han pekade i sitt avskedstal på att USAs utgifter på militären överskrider de samlade nettoinkomsterna av alla amerikanska företag.

President Eisenhower visste att nationell säkerhet i huvudsak handlade om annat än militär rustning. Han var stolt över sina åtta år som president över ett USA i fred.

Efter Eisenhower följde det för USA på så många sätt katastrofala Vietnamkriget och övertron på militärt rustande som en säker väg till trygghet består som en viktig ingediens i amerikansk politik.

Det hade börjat med Kuba-krisen som hade utlöst ett kärnvapenkrig om Kennedy lytt sina militära rådgiavres råd. Sedan kom Vietnam.