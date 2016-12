Transsexualism inte längre dansk diagnos

Aktivister från gruppen Anarchopride under en demonstration 2012 mot den svenska Socialstyrelsens diagnostisering av transpersoner. Foto: Leif R Jansson/TT

Strykningen av transsexualism från listan över psykiska störningar är en viktig signal, enligt LGBT Danmark, den danska motsvarigheten till RFSL.

– Den stigmatisering av transpersoner som funnits inom hälsovården tas bort, säger organisationens ledare Søren Laursen till Ritzau.

Frankrike tog 2010 – enligt medieuppgifter, som första land i världen – bort transsexualism från den officiella listan över psykiska störningar. Världshälsoorganisationen WHO, vars sjukdomsklassifikation används i Sverige, överväger att göra likadant, enligt The New York Times.

