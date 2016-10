Det gick åt mer krut än under slaget vid Gettysburg när det som skulle bli Central Park sprängdes fram åren 1857–66. Sjöar anlades och hundratusentals träd och buskar planterades i världens största parkanläggning i sitt slag. En ny bok om Central Parks historia är samtidigt en utmärkt guide till den unika floran.

Höstprakt i Central Park. Foto: Stefano Politi Markovina/IBL

I det berömda slutavsnittet i ”The great Gatsby” ser Fitzgeralds berättare framför sig ”[the] fresh, green breast of the new world”, som i inloppet till det som idag är New York uppenbarade sig för europeiska sjöfarare i 1600-talets början. En jungfrulig värld, slösande rik på arter av de mest skiftande slag, intygar Edward Sibley Barnard och Neil Calvanese i sin bok ”Central Park: Trees and landscapes”, med undertiteln ”A guide to New York City’s masterpiece” (Columbia University Press).

”När de holländska kolonisterna år 1625 först började röja mark i sydspetsen av Manhattan var 85 procent av öns mer än 13 000 acres täckta av ek, lönn, bok, kastanj, sassafras, björk, tupelo, tall, ceder och dussintals andra träd, förutom buskar som blåbär av olika slag, trollhassel och feber. Det var en otroligt rik skogsmosaik, olik allt som de nyligen anlända européerna någonsin sett, här och var kantad av saltängar, interpunkterad med sumpmarker och kärr och korsad av strömmar och floder.”

En värld märkt av undergång. Det som inte kolonisterna hunnit avverka förintades totalt under en åttaårig brittisk ockupation i samband med den amerikanska revolutionen. ”Bivackerande soldater och desperata civila fällde så gott som varje träd för att kunna överleva en serie stränga vintrar.” Den 18 juli 1781 noterade Washington i sin dagbok att ön var praktiskt taget trädlös; på partier som ännu 1776 varit skogbevuxna kvarstod endast en och annan buske.

En ekokatastrof av betydande mått hade ägt rum – dessbättre ändå ingen irreversibel process, om vilket Central Park idag bär vittne. Med sina 340 hektar skog, äng och sjö är parken världens största anläggning i sitt slag, hemvist för mer än 200 trädarter i 15 kategorier, utförligt och vältaligt presenterade i Barnards och Calvaneses bok.

Som bekant utgör Central Park en gigantisk rektangel, belägen mellan 110th Street i norr och 59th Street i söder, i sidled mellan Central Park West och Fifth Avenue. På kartan ger skapelsen ett artificiellt intryck, men formen har den betryggande funktionen av en järnridå mot den omgivande bebyggelsen. Ingen aldrig så inflytelserik byggherre har chans till en inbrytning. Å andra sidan torde också varje utvidgning idag vara utesluten.

När tanken om en stadspark ursprungligen såg dagens ljus var trycket från urbaniseringen som en vårfläkt. Samtidigt trampade landskapsarkitekturen i barnskorna. Dess första betydande representant bar namnet Andrew Jackson Downing, vilken år 1848 föreslog att en park skulle skapas, som ”stadens lungor”. Fyra år senare drunknade Downing i en båt­olycka på Hudsonfloden. Det huvudsakliga ansvaret för Central Park kom att tillfalla en före detta lantbrukare och skriftställare vid namn Frederick Law Olmsted, i partnerskap med den arkitektutbildade Calvert Vaux. Olmsted & Vaux blev snabbt ett team på allas läppar. Två visionärer med gröna själar, besatta av tanken på att ur ett ödeland återskapa ett stycke Ursprungsamerika till stadsbornas förströelse – med ymnig tillsats av exotiska arter från världens alla hörn.

Arbetet utfördes åren 1857–66. Inom ramen för The Greensward Plan grävde, dränerade och sprängde en flertusenhövdad arbetarskara sig fram – mer krut gick åt än under slaget vid Gettysburg. Med hjälp av de vattenvägar som genomkorsade parken skapades konstgjorda sjöar: The Pond, The Lake, Harlem Meer och den enorma Reservoir. Den från Wien importerade trädgårdsmästaren Ignaz Pilat planterade – fram till sin sorti 1870 – 270 000 träd och buskar, enligt Olmsteds direktiv, mest lövträd men också många barrträdsarter. På Vaux ritbord växte för ögat tilltalande broar och byggnader fram. Hans mästerverk är Bethesda Terrace på stranden av The Lake, där invigningen av parken ägde rum den 11 december 1858, med en skridskotur för 300 personer. På terrassen, i närheten av Emma Stebbins mäktiga bronsstaty ”Angel of the waters”, såg jag en gång mannen med tupp på axel promenera omkring – en välkänd figur på 50-talet.

Med statistisk sannolikhet hade mannen med tuppen vandrat till terrassen längs The Mall, den allé av mer än 150 amerikanska almar som från Christofer Columbus staty i söder dragits med linjal fram till terrassen. Olmsteds ideal var den oregelbundna naturen; och vad kompanjonen Vaux beträffar löd dennes valspråk ”Nature first, second, and third – architecture after a while”. Så var väl allén en eftergift åt konventionen, men en magnifik sådan.

Själv rankade Olmsted The Ramble som sin förnämsta skapelse. The Ramble strax norr om The Lake är en vildmark fylld med exotiska och inhemska trädarter, genomkorsad av ett nätverk av stigar. Kanske hände det sig att tuppen djupt inne i skogen för en stund fick återgå till ett atavistiskt beteende, uppflugen i någon royal paulownia om inte i ett mullbärsträd? Till Strawberry Fields hade paret ändå inget ärende, för det idylliska ängspartiet materialiserades först våren 1981, året efter John Lennons död. Möjliggjort tack vare en donation på en miljon dollar från Yoko Ono.

John Lennon miste inte livet i Central Park, han sköts utanför sitt hem i dess omedelbara närhet. Livet i en mångmiljonstad saknar inte sina risker, men kriminaliteten i parken sägs vara låg – inte minst för att så många aktiviteter ständigt pågår där – och till råga på allt är tendensen vikande. I Central Park ordnas friluftskonserter, teaterföreställningar, baseballmatcher, familjepicknickar, kärleksmöten, mestadels i god harmoni. Som den sällsynt rika mångfalden arter längs stigen som löper längs ostsidan av Strawberry Fields: ormbunkar, bredbladiga kalmior, flikhortensior, rhododendrer, kryddbuskar, skogsolvon, svarta jetbeads, järnekar. ”Ett passande minnesmärke för en man som engagerade sig för världsfreden”, skriver Barnard. Vilket ändå inte innebär att konflikter skulle saknas på det biologiska planet.

Om växter har någon sagt att de härstammar från tiden före syndafallet. Dock pågår också inom botaniken en ständig kamp med ovissa utsikter om en plats i solen. Vissa arter, i regel introducerade från exotiska länder, är aggressivare än andra.

Priset tar kanske gudaträdet (Ailanthus altissima), med hemortsrätt i Kina och USA-premiär 1784. Trädet är inte bara en överlevare utan en invaderande pest av stora mått: dess rotsystem utvecklar toxiska sekret som hämmar tillväxten hos andra arter. Varje år producerar ett enda exemplar upp till 325 000 frön, snabbt spridda av vinden. Under en nedgångsperiod för Central Park efter Robert Moses ledning 1930–60 som pågick fram till grundandet av Central Park Conservancy 1980, växte beståndet av gudaträd till drygt 500. Tack vare aktiva insatser från parkpersonalen har beståndet nu krympts till under 200.

Första pris i kvantitetsklassen tar utan konkurrens glanshäggen (Prunus serotina) med sina 3 800 bokförda exemplar. På andra plats kommer kärr­eken (Quercus palustris) med närmare 1 500 enligt 2013 års census. Alla nytillkomna glanshäggar har såtts av fåglar. Så är också denna art den främsta näringskällan för såväl flytt- som stannfåglar i en av USA:s högst rankade fågellokaler.

Framför allt är parken något av en Noaks ark för världens trädbestånd. Allt har visserligen inte gått att rädda. Kastanjerna som blommade ­inför de första sjöfararnas blickar finns inte längre kvar i sina gamla habitat; under första hälften av 1900-talet slog kastanjekräftan – en svampsjukdom spridd av vindburna ascosporer – ut flera miljarder träd. Inte ett enda exemplar finns i Central Park, däremot ett betryggande antal almar. Trots holländska almsjukans omfattande härjningar lever både den amerikanska och den europeiska almen idag under fullgott skydd i parken. Åtgärder som krävs är att snabbt avlägsna skadade partier och med stängsel skydda rötterna mot trampande fötter.

Samtidigt pågår ett aktivt försvar av andra arter. De flesta träd har mer eller mindre skadliga naturliga fiender, som exempelvis asken, stadd på reträtt över hela Östkusten och Mellanvästern, på grund av en virusliknande organism spridd av olika insekter. Skogslönnen hotas för sin del av svampsjuka, förutom att den är värddjur för asiatiska långhornade skalbaggen, ett hot också mot almar, björkar, pilar, popplar och andra lönnarter. Suveränt fri från insektsangrepp och sjukdom är väl endast ginkgon – med rötter som sträcker sig bakåt genom 250 miljoner år.

350 ginkgor växer i Central Park, den största har fyllt 150 och kan leva i 1 350 år till. Träden blommar inte; fortplantningen sköts genom fröämnen på skaft. Men höstfärgerna i guld och rött är bländande för ögat. I skrivande stund står många träd i Central Park i ljusan låga: sockerlönnar, svartlönnar, rödlönnar, ambraträd, tupeloträd och åtskilliga fler. Lysande vittnesbörd om en återkomst. Ett rejält stycke av det friska gröna bröst som en gång var porten till en orörd kontinent har återuppstått – en bestående hyllning till Fredrick Law Olmsted och hans krets. Hur många minns honom? ”Olmsted kan väl tänkas vara den mest betydande amerikanska historiska gestalt om vilken mannen på gatan vet minst”, skriver Justin Martin i sin biografi ”Genius of place” (2011). Detsamma är fallet med Calvert Vaux och de andra.

Under sin karriär skapade Olmsted ett trettiotal stadsparker inklusive Prospect Park i Brooklyn och Capitol Hill, vid sidan om sin insats för Yosemite nationalpark och Niagara Falls. Men Central Park står som hans ”sublima gärning, en lugn och underbar oas i ön Manhattans hetsiga hjärta”. Vandrare, träd in.