Tove Los miljardsuccé på Spotify

Tove Lo har rönt enorma framgångar de senaste åren. Hemma i Sverige har hon överösts med Grammisar och P3 Guld-priser och i resten av världen går det också minst sagt hyfsat – just nu är hon till exempel på turné i Nordamerika tillsammans med Maroon 5.

Även på Spotify rullar det på. Varje månad lyssnar över 17 miljoner användare på Tove Lo och för tillfället är hon den 27:e mest spelade artisten i världen på musiktjänsten.

Nu har hon alltså också passerat en miljard spelningar som tredje svenska artist hittills. Tidigare har bara storstjärnorna Avicii och Zara Larsson lyckats med bedriften.

Annons X

Tove Lo albumdebuterade för två år sedan med "Queen of the clouds". Plattan innehöll bland annat hitlåten "Habits (Stay high)" som nådde plats tre på den amerikanska singellistan Billboard Hot 100 – den högsta placeringen för en svensk artist sedan Ace of Base låg etta med "The sign" 1994.

Hennes andra studioalbum, "Lady wood", släpps den 28 oktober. Det innehåller bland annat singlarna "Cool girl" och "influence".