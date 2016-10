Tove Jansson: ”Lusten att skapa och leva”

”Egentligen gäller det endast detta; att inte tröttna, aldrig bli ointresserad, likgiltig, tappa sin dyrbara nyfikenhet – då tillåter man sig att dö. Så enkelt är det, är det inte?”

Så skrev Tove Jansson (1914– 2001) i sin roman ”Rent spel”. Det var också mantrat i hennes liv.

2014, hundra år efter Tove Janssons födelse, visade Ateneums konstmuseum i Helsingfors en gigantisk och mycket uppskattad jubileumsutställning, som direkt därefter gick vidare till Japan. Det makalösa intresset ledde till en ny vandringsutställning som nu börjar sin internationella turné i Stockholm. Presentationen är avsevärt mindre till omfånget men tillräcklig för att ge en uppfattning om Janssons skapande.

Tove Jansson, ”Familjen”, 1942. Foto: Finlands Nationalgalleri / Yehia Ewis

Nyckelverket i den något röriga hängningen utgör oljan ”Familjen” från 1942. Trots att Tove Jansson lade en enorm möda på den blev målningen inte lika uppskattad som hon hoppades på. Den berättar dock om familje­relationerna. Mor, tecknaren Signe Hammarsten-Jansson avbildas till vänster. På högersidan står far, skulptören Viktor Jansson. Bröderna lutar sig över ett schackspel. Tove själv står i mitten. Svartklädd, elegant och med handskarna på som om hon precis kommit in eller just var på väg ut ur rummet.

Stämningen i målningen är besynnerlig. Den är inte fientlig. Den är inte alltför kärvänlig heller. Allvaret fernissar ansiktena. Blickarna möts inte. Det finns starka band, men också konflikter i familjen. Det är mitt i kriget. Toves kategoriskt pacifistiska värderingar brinner. Hon vill varken uppmuntra fosterländska känslor eller kampen. Allt krig är ett elände. Dessa åsikter får sitt starkaste uttryck i den finlandssvenska, politiska tidskriften Garm.

Tove Jansson, ”Sovande bland trädrötterna”,1930-tal. Foto: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis

Tove Jansson debuterade i Garm i sin mammas fotspår 1929. Mellan 1935–1955 medverkade hon i nästan varje nummer. Ett urval Garm-omslag visar hur skoningslös, arg och sorgsen hon kunde vara vid den tiden. Med risk för censur och vedergällningar hånar hon kommunismen och fascismen, Stalin och Hitler. Den ironiska udden är sylvass. Jansson är en briljant tecknare som med några få distinkta linjer sammanfattar det grymma och det absurda. Skrattet fastnar i halsen. Skämtet slår ner som näven i bordet.

I de politiska satirteckningarna skymtar också en ansenlig förebildsfigur förbi som framöver skulle utvecklas till hela Mumindynastin. Det är svårt att slita blicken från de små originalteckningarna till Mumin-serierna, som efter många tidskrävande arbetsår togs över av brodern Lars Jansson.

Teckning av Tove Jansson med Mumin, årtal okänt. Foto: Millesgården

Den välfyllda katalogen skulle må bra av ett extra korrektur. För den finaste analysen står Boel Westin som fritt kliver in och ut

i Janssons värld där gränsen mellan konst och liv suddas ut. Den brittiske journalisten Paul Gravetts berättar i sin tur om Jansson som serieskapare och om hennes framgångsrika samarbete med Evening News. Turerna kring Janssons originalteckningar och unika arkivmaterial utgör en smått rafflande historia i sig.

Den kvickhet och det karaktäristiska formspråket som tycks komma nästan automatiskt medan Tove Jansson tecknar saknas tyvärr oftast i måleriet. I bästa fall var hon en habil målare med en rad olikartade självporträtt och muralmålningar på sitt konto. Däremellan finns dock en hel del misslyckanden, klokt nog måttligt redovisade i utställningen.

Tove Jansson, ”Abstrakt hav”, 1963. Foto: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis

Uppvuxen bokstavligt talat i en konstnärsateljé och med en gedigen konstutbildning såg Tove Jansson sig själv främst som

målare. Var det för att ”målare” alltid har stått högre än ”tecknare” i den befängda hierarkin inom konstvärlden? Vad var det som var bakbindande när hon väl stod framför staffliet?

Det är nästan som om hon ville för mycket på samma duk.

I serierna och bildberättelserna verkar hon inte bry sig om någonting annat än just den historia hon spinner. Under årens lopp söker däremot hennes pensel nya uttryck utan att riktigt hitta ett fäste. De färgstarka, realistiska gestaltningarna går mot mer expressiva former när ekon från New York School och den abstrakta expressionismen sprids under 1950-talet.

Tove Jansson, Illustration till boken ”Trollvinter”, 1957. Foto: Finlands Nationalgalleri / Ainur Nasretdin

Tove Jansson är dock i första hand en berättare i världsklass. Däri består hennes styrka. Hon fabulerar sina historier och i en lättsam sagoform filosoferar hon över livet. Ord och bild går hand i hand när hon pendlar mellan kritik och empati, humor och allvar. I det enkla finns det storslagna. I Mumindalen bor inte bara de karaktärer som baseras på viktiga gestalter i hennes liv. Där bor du och jag. Den stora översvämningen hotar och kometen är på väg mot jorden.