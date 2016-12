David Bowie Foto: AP

Ordern som många väljer att vägra

Den brittiska riddarordern, The Most Excellent Order of the British Empire, som ärar verkligen speciella insatser verkar dock vara något som en hel del prominenta personer väljer bort. David Bowie sa ”Jag vet faktiskt inte vad den är till för” och avböjde. Benjamin Zephaniah, en brittisk poet var lite hårdare i tonen: ”Stick it, Mr Blair and Mrs Queen”.