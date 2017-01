Topplistorna: The xx enda nykomling

Romy Madley Croft i The xx. Arkivbild. Foto: Alexandra Wyman/AP/TT

Album:

1. (1) Lasse Stefanz: "50th anniversary"

2. (2) The Weeknd: "Starboy"

Annons X

3. (3) Danny Saucedo: "Tolkningarna – Så mycket bättre säsong 7"

4. (Ny) The xx: "I see you

5. (4) Kent: "Då som nu för alltid"

6. (5) Marcus & Martinus: "Together"

7. (10) Laleh: "Kristaller"

8. (8) Shawn Mendes: "Illuminate"

9. (9) Adele: "25"

10. (7) Kent: "Best of"

11. (20) The Rolling Stones: "Blue & lonesome"

12. (12) Bruno Mars: "24k magic"

13. (11) Marcus & Martinus: "Hei (fan spesial)"

14. (15) Miriam Bryant: "Hisingen och hem igen"

15. (13) Sia "This is acting"

16. (18) Ariana Grande: "Dangerous woman"

17. (16) Drake: "Views"

18. (17) Justin Bieber: "Purpose"

19. (14) Magnus Carlson: "Tolkningarna – Så mycket bättre säsong 7"

20. (22) The Weeknd: "Beauty behind the madness"

Singlar:

1. (1) Ed Sheeran: "Shape of you"

2. (2) Ed Sheeran: "Castle on the hill"

3. (3) Zayn & Taylor Swift: "I don't wanna live forever (Fifty shades darker)"

4. (4) Clean Bandit featuring Sean Paul & Anne-Marie: "Rockabye"

5. (10) Gabrielle: "5 fine frøkner"

6. (6) Alan Walker: "Alone"

7. (5) Starley: "Call on me (Ryan Riback remix)"

8. (7) James Arthur: "Say you won't let go"

9. (8) Martin Jensen: "Solo dance"

10. (Ny) The Chainsmokers: "Paris"

11. (9) The Weeknd featuring Daft Punk: "Starboy"

12. (11) The Weeknd featuring Daft Punk: "I feel it coming"

13. (17) The Vamps & Matoma: "All night"

14. (12) Alok, Bruno Martini featuring Zeeba: "Hear me now"

15. (13) Zara Larsson: "I would like"

16. (14) Sage the Gemini: "Now & later"

17. (Ny) Miriam Bryant: "Everything"

18. (20) Steve Aoki & Louis Tomlinson: "Just hold on"

19. (16) The Chainsmokers featuring Halsey: "Closer"

20. (21) Noah Cyrus featuring Labrinth: "Make me (cry)"

Källa: GLF