Tone Schunnesson: ”OH MY GOD!!! JAG ÄR BÄST!!!”

Två månader har gått sedan debuten, och Tone Schunnesson jobbar redan på nästa roman. Men de viktigaste böckerna i hennes liv just nu är David Foster Wallaces ”Blek kung” och Göran Sonnevis ”Bok utan namn”. De stora, hyllade volymerna om livet, tiden och ledan har blivit ett skydd, mot det ogripbara och otäcka som rör sig under ytan i hennes vardag – råttan som rasslar runt under trägolvet...

– Neej, skriv inte att det är en råtta, tjuter hon.

– Jag tänker att det är en söt liten mus!

Någonting är det i alla fall som rör sig under hennes rum, och böckerna står över golvsprickan vid kakelugnen där det där, vad det nu är, absolut inte får smita upp.

Tone Schunnesson delar huset, denna afton inbäddat i Hagaparkens kompakta novembermörker, med en konstnär och en journalist. Men en huskamrat är på lajv över helgen (något om häxor under andra världskriget) och den andra är utflugen åt annat håll. Så hon har huset för sig själv. Så när som på katten Snus och varelsen under golvet.

I köket kokar hon kaffe. Bredvid spisen ser några kryddväxter ut att ha mist intresset för jordelivet, lite som den vinddrivna huvudpersonen i debutromanen, som flackar runt i världen och i tiden, fram och tillbaka mellan Barcelona, Bangkok, stranden, barndomen och drogdimman.

Tone har vissa ytliga likheter med sin huvudperson. Hon är ung, kvinna, författare och inte helt obekant med fenomenet droger. Huvudpersonen är stormästare i det sistnämnda och hon har i alla fall ambitionen att skriva, även om hon tenderar att vara för punschig för att lyckas.

Men djupare än så går inte likheterna. Tone Schunnesson säger att hon inte känt igen sig i mediebilden som målats upp av henne.

– Ibland har jag känt mig... essentialiserad.

Vad betyder det?

– Jag har framställts som lite exotisk. Åh, här är en tjej som verkar ha pundat lite och hon har skrivit en bok om alla sina egna upplevelser. Jag bara: Nä, det har jag inte. Men det är lätt att läsa så eftersom jag är kvinna och ung, och det är jag-perspektiv i boken.

Nej, drivkraften har inte varit att beskriva det egna livet, men sökandet efter mening och sammanhang har varit en motor för Schunnesson ända sedan hon började skriva. En annan har varit revanschlust.

– Det var en kille jag gick i gymnasiet med, som jag hatade så jävla mycket!

Hon pratar yvigt, med förstärkande gester och melodisk åttiotalistskånska. Innan hon fortsätter skrattar hon snabbt och högt åt sig själv.

– Han tyckte att jag var en idiot. Och så ville han skriva. Och så kom han in på Biskops Arnö. Och så gick han dramatik. Och så hörde jag att deras författarskola var bättre än dramatik, så då sa jag att jag ska fan gå där. Det var alltså ”out of spite” som jag sökte, skrattar hon.

Ännu en likhet med romanens berättarjag, som konstaterar att ”det är inte kärleken som strålar in i mig, det är något annat, universum fyller mig med hämnd, med revansch”.

– Revanschlust bra för att producera mycket text. Men nu är jag mer inne på så här att världen är vacker och mystisk. Jag vet inte riktigt hur det blir i text.

Vilken helomvändning, har du blivit sönderhyllad?

– Nej, absolut inte. Jag har bara haft en sån... bra höst.

Det har gått fem år sedan Tone Schunnesson flyttade till Stockholm för att börja på Biskops Arnö. Hon skrev en roman. Den refuserades. Men ur den boken föddes sedan ”Tripprapporter”, som under hösten kallats för generationsroman i tv och tidningar, tryckts om tre gånger och nått en hängiven läsekrets.

Men skrivandet började långt tidigare, i Malmö, med dagboken. I tonåren flyttade det till bloggen och sedan vidare in i sociala medier och tidningar som City Skåne och Nöjesguiden. Idag skriver hon för bland andra Expressen och Bon, och pluggar samtidigt filosofi och estetik vid Södertörns högskola.

Hur influerar studierna skrivandet?

– Jag har hängt upp mig på plats, rum och tid. Det är den yttersta erfarenheten av att finnas till: att ha en plats. Men i arbetet med den nya romanen är jag upptagen av familjen och det andliga. Tro, liksom. Tidigare var jag nog mer intresserad av det meningslösa, nu är jag mer intresserad av mening. Det känns som att vi lever i en tid där all mening har gått förlorad. Var hittar man tro nu?

För ett ögonblick tror jag att det är ett kors som blänker i en kedja kring hennes hals. Det visar sig vara en Playboykanin. Och om någon livsfilosofi kan utläsas i Tone Schunnessons sociala medier-flöden är det hedonism. Men politik, om än inte religion, har varit en viktig del av hennes liv sedan tonåren. Hon har upprepade gånger kallat ”Tripprapporter” en marxistisk roman, där pundandet är ett uppror mot produktivitetsnormen.

– Ibland går jag runt och tror att skrivandet kan vara en kraft i världen, som är politisk. När folk säger att de inte tror på poesin så säger jag att ”Jo! Poesin är en kraft i världen!” Och sen går jag på ett poesievenemang där alla säger ”Ooh, poesin är en kraft i världen!” och då säger jag ”Nä, det är den inte”. Jag brottas med det där. Jag vill tro att skrivandet har politisk kraft.

Har ditt liv förändrats sedan debuten?

– Ja. Jag har fått skitmånga friend requests på Facebook. Som jag har sagt nej till.

Även hennes konton på Twitter och Instagram har svällt upp, till publika plattformar. På Instagramkontot tone4ever har hon effektivt odlat en persona som blandar koncepten cool författare och exhibitionistisk partytjej, och hon hyllar selfien som kommunikationsform.

– Det enda man säger med en selfie är att man har gjort sig fin, och så frågar man: Tycker inte ni att jag är fin? Man gör sig så otroligt sårbar, och så bara... tas det emot! Det är otroligt fint med alla som hanterar min längtan efter att få känna mig fin, och bekräftar den. Det är som att våga bli förälskad, fast i mikro-mikro-mikro-format.

Medan hon lägger in en portionssnus kommer hon att tänka på ytterligare en förändring i vardagen.

– Jag var ute igår och så kom det fram en tjej och sa att hon älskade boken. Då var min kompis så här ”OMG, du har fans!”. Jag bara: ”Nej, det har jag inte”. Hon bara: ”Jo, det har du!”

Att plötsligt ha hängivna läsare, som identifierar sig med både den hon är och det hon skriver, är inte alldeles enkelt.

– Skrivandet är en så ensam aktivitet. Och så helt plötsligt är jag inte ensam med den längre. På ett sätt är det skitfett. Men jag har lite skört ego, så det är emotionellt utmattande. Ibland får jag ruschar av narcissism: OH MY GOD!!! JAG ÄR BÄST!!! Men de varar väldigt kort. Man odlar den där bilden kring skrivandet att man är antingen ett geni eller en idiot. Men jag är bara geni i korta små stunder. Och så är jag en idiot resten av tiden.